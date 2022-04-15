Російські ЗМІ підтвердили падіння видобутку нафти в Росії

Середньодобовий видобуток нафти з конденсатом у Росії за перші два тижні квітня склав 1 392 тис. тонн, що на 112 тис. тонн або на 7,45% менше, ніж у березні.

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на джерело, знайоме зі статистикою, яку РФ припинила публікувати офіційно.

За даними співрозмовника агентства, у перші дні квітня середньодобовий видобуток порівняно з відповідним періодом березня знижувався на 4%. Після виходу цих даних, віце-прем'єр Олександр Новак прогнозував, що за підсумками квітня виробництво нафти в РФ знизиться лише на 4-5%.

За інформацією джерела, нафтові компанії знизили виробництво на 8,6% – до 1084 тис. тонн на добу, а оператори УРП (угод про розподіл продукції) – на 3%, до 43 тис. тонн на добу. Інші надрокористувачі, де фіксується, зокрема, видобуток конденсату "Газпромом", також знизили показники на 3% – до 245 тис. тонн на добу.

За умовами угоди ОПЕК+ Росія може видобувати у квітні 10,436 млн барелів на добу тільки нафти (конденсат в угоді не враховується).

З урахуванням середнього виробництва конденсату близько 115 тис. тонн на добу, середньодобовий видобуток тільки нафти в РФ у першій половині місяця становить приблизно 1 273 тис. тонн на добу, або 9,2 млн барелів з коефіцієнтом барелізації в 7,22 (змінюється в залежно від сортів нафти у кошику). Це означає, що видобуток нафти знаходиться майже на 1,2 млн барелів на добу нижче передбаченого угодою ОПЕК+ рівня.

Як повідомлялося, раніше підконтрольне Міненерго РФ "Центральне диспетчерське управління паливо-енергетичного комплексу" (ЦДУ ПЕК) припинило публікувати статистику про видобуток та експорт нафти на невизначений термін.

Це трапилося після того, як з’явилися перші повідомлення про падіння видобутку нафти в РФ внаслідок запроваджених санкцій.