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"Газпром" знову зменшив транзит газу через Україну

газпром

"Газпром" зменшив номінацію на прокачування російського газу до Європи через Україну на 16 квітня до 57,2 млн кубометрів, хоча заявка на транзит попереднього дня, 15 квітня, становила 70 млн куб. м, хоча законтрактовані потужності дозволяють прокачувати близько 109 млн кубометрів.

Про це свідчать дані "Оператора ГТС України", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Газопровід "Ямал-Європа" на ділянці між Німеччиною та Польщею з 7 квітня безперервно працює у реверсному режимі. У п'ятницю та суботу реверсний потік газу з Німеччини до Польщі становить 0,5 млн куб. м за годину, свідчать дані газотранспортного оператора Gascade. 

Європа відкрила сезон закачування газу до підземних сховищ. На даний момент рівень запасів становить 27,7%, зростання за останню добу на 0,27 відсоткових пункта. У квітні закачування стримуватиметься високими цінами на імпортний газ.

Автор: 

газ (7929) Газпром (2554) транзит газу (644) Оператор ГТС (453)


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