Російські НПЗ різко знизили ціни на мазут

Біржові ціни на мазут у Росії 15 квітня впали майже на 16% за день, опустившись до початку минулого року. З 24 лютого мазут у Росії здешевшав майже вдвічі під тиском попиту за кордоном, що знижується через санкції ЄС і США після початку війни в Україні.

Про це пише Коммерсант, передає enkorr.

Зазначається, що ціни на мазут подолали історичний максимум понад 35 тис. руб. за тонну в лютому цього року на тлі зростання світових цін на нафту вище за $100 за барель, але після початку війни в Україні стали різко знижуватися.

Зазначається, що ціни на мазут перебувають на безпрецедентно низькому рівні, знизившись із початку березня до 30 тис. руб. за тонну.

Як пише видання, російський мазут дешевшає через відмову від нього закордонних покупців. За даними ЦДУ ПЕК, у 2021 році росія виробила 43 млн тонн мазуту. Близько 40% випуску мазуту посідає "Роснєфть", 10% – "Лукойл", 15% – "Сургутнєфтєгаз".

"У росії споживається близько 10-12 млн тонн, решта обсягу традиційно експортується, в основному в Європу. Останніми роками великим ринком для російського мазуту стали США, які в березні ввели ембарго на імпорт енергоносіїв із РФ", – йдеться в матеріалі.

Проблеми з продажем мазуту, на думку експертів, загрожують російським НПЗ затоваренням резервуарних парків, внаслідок чого компаніям доведеться знижувати переробку або зупиняти заводи.

Нагадаємо, про наявність ризиків зупинки НПЗ повідомлялось на початку квітня. Про це тоді повідомив другий за величиною російський виробник нафтопродуктів "Лукойл". Першою великою жертвою затоварювання парку у квітні став нафтокомплекс ТАІФ-НК (потужність 8 млн тонн на рік), який був змушений призупинити роботу.