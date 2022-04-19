Байден та союзники обговорять подальшу підтримку Україні

Президент США Джо Байден поспілкується відеозв'язком із союзниками щодо подальшої підтримки України.

Про це йдеться в розкладі американського президента, опублікованого Білим домом.

"Президент проведе захищену відеорозмову з союзниками та партнерами, щоб обговорити нашу подальшу підтримку України", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розмова розпочнеться о 9:45 (16:45 за Києвом).