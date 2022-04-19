Байден та союзники обговорять подальшу підтримку Україні
Президент США Джо Байден поспілкується відеозв'язком із союзниками щодо подальшої підтримки України.
Про це йдеться в розкладі американського президента, опублікованого Білим домом.
"Президент проведе захищену відеорозмову з союзниками та партнерами, щоб обговорити нашу подальшу підтримку України", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що розмова розпочнеться о 9:45 (16:45 за Києвом).
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