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Байден та союзники обговорять подальшу підтримку Україні

байден

Президент США Джо Байден поспілкується відеозв'язком із союзниками щодо подальшої підтримки України.

Про це йдеться в розкладі американського президента, опублікованого Білим домом.

"Президент проведе захищену відеорозмову з союзниками та партнерами, щоб обговорити нашу подальшу підтримку України", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розмова розпочнеться о 9:45 (16:45 за Києвом).

Автор: 

допомога (1535) США (4882)


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