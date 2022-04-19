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В Україні через війну пошкодили 17 торгових центрів

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Через обстріли російської армії в Україні станом на 18 квітня постраждали 17 торгових центрів загальною площею 846 тис. кв. м.

Про це повідомили в Українській раді торгових центрів, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас ступінь пошкоджень різний – від пошкоджень фасаду до знищених будівель.

Згідно з попередньою оцінкою експертів УРТЦ, загальна вартість відновлення пошкоджених та зруйнованих ТЦ становить $248 млн.

Крім того, є дані про пошкодження на суму $13,5 млн у шести торгових об'єктах, які за класифікацією не належать до ТЦ через малу площу.

У раді додали, що збирали інформацію про 324 ТРЦ. Під час оцінки пошкоджень консолідувалися дані з відкритих та локальних джерел про уражені об'єкти. До постраждалих увійшли торгові центри з пошкодженнями будівель. Якщо будівля пошкоджена більш ніж на 50% – рахували 100%.

При цьому оцінювання пошкоджень відбувалося за допомогою власників ТЦ та експертів.

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втрати (49) ТРЦ (238)


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