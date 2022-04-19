Влада Ірпеня оцінила вартість відбудови міста у $1 мільярд

На відновлення житлового фонду та інфраструктури звільненого від окупантів Ірпеня необхідно близько $1 млрд.

Про це свідчать підрахунки експертів та кошторисників, залучених Інвестиційною радою міста.

Як зазначив голова ради Володимир Карплюк у Telegram, для відновлення знищеного або пошкодженого житлового (враховані знищені та пошкоджені квартири та приватні житлові будинки) фонду Ірпеня потрібно близько $850 млн.

Водночас вартість відновлення знищеної міської інфраструктури становить близько $150 млн.

"Таким чином, для відбудови всієї інфраструктури Ірпінської громади після масштабних руйнувань окупантами, необхідно $1 млрд", – зазначив Карплюк.

Як повідомлялося раніше, за даними міністра інфраструктури Олександра Кубракова, російські окупанти пошкодили або знищили до 30% інфраструктури України на $100 млрд.