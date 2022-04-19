Холдинг Новинського повідомив про втрату половини своїх ТРЦ через війну

Підрозділ Smart Urban Solutions, що об’єднує девелоперський напрямок "Смарт-Холдингу" нардепа Вадима Новинського, заявив про втрату контролю над торговими центрами, що знаходяться на окупованих територіях та в зоні бойових дій.

Як повідомляє пресслужба "Смарт-Холдингу", компанія тимчасово не контролює роботу торгових центрів у Мелітополі та Бердянську, будівлі торгових центрів у Маріуполі та Сєверодонецьку майже повністю зруйновані.

У Краматорську, де ракетні обстріли з боку військ РФ останнім часом посилилися, роботу торговельного центру було зупинено.

Наразі продовжують роботу торгові центри у Запоріжжі та Кременчуці.

Оператором усіх торгових центрів виступає компанія East Solution Group, яка на початок повномасштабної агресії РФ проти України управляла 10 торговими центрами у різних містах України загальною площею понад 80 тис. кв. м.

Як повідомлялося, інвестиційна компанія Dragon Capital оцінює свої втрати у сегменті складської нерухомості внаслідок російської агресії у близько $70 млн, зокрема, втрачено третину складів у столичному регіоні.