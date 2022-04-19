Канада запровадила санкції проти голови центробанку Росії та власників "Альфа-банку"

Канада запровадила санкції проти 14 громадян Росії, близьких до режиму Владіміра Путіна.

Про запровадження нових санкцій оголосила міністр закордонних справ країни Мелані Жолі, повідомляється на сайті уряду Канади.

"Ці дії демонструють, що Канада не зупиниться, притягуючи президента Росії Володимира Путіна та його соратників до відповідальності за їх причетність до вторгнення російського режиму в Україну", – наголошується у повідомленні.

Зокрема, до санкційного списку увійшли голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна, російські мільярдери Пьотр Авен, Міхаіл Фрідман, Герман Хан (всі троє - співврасники російської "Альфа-груп"), а також Михаіл Гуцерієв,та Олег Бойко, сенатор Олександр Торшин та віолончеліст Сєргєй Ролдугін.

Крім того, під санкції Канади потрапили Катерина Тихонова та Марія Воронцова, яких вважають дочками Путіна, а також дружина міністра закордонних справ Сєргєя Лаврова Марія та його донька Катерина Винокурова.

Як повідомлялося, 11 квітня Канада ввела санкції проти 33 російських підприємств оборонного сектору, серед яких Московський фізико-технічний інститут, суднобудівний завод "Вимпел" та НВП "Исток".

Наприкінці березня Канада запровадила обмежувальні заходи проти 160 членів Ради Федерації, прес-секретаря президента Дмітрія Пєскова, його дружини Тетяни Навки та їхніх дорослих дітей, що мешкали в Європі.

Канада також закрила свій повітряний простір для російських літаків, заборонила російським кораблям заходити в порти та внутрішні води, канадським банкам заборонено здійснювати операції з Центробанком Росії.