Євросоюз обговорює три варіанти обмежень щодо російської нафти, – Bloomberg

Євросоюз спільно з США ведуть переговори щодо кроків, які ЄС може вжити для обмеження імпорту нафти з Росії у межах нового санкційного пакету.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.



Зокрема, обговорюються три варіанти: заборона нафти, обмеження ціни та механізм виплати для утримання доходів, які отримала РФ з початку війни в Україні.



Водночас у США побюються, що пряма заборона ЄС на російську нафту може призвести до різкого зростання цін, що дасть Москві ще більше доходів. За словами міністерки фінансів США Джанет Йеллен, повне ембарго може завдати серйозної шкоди європейським економікам, не завдаючи такого впливу на Росію.



Водночас будь-яке остаточне рішення ухвалюватимуть країни-члени ЄС.

Як повідомлялося, шостий пакет санкцій ЄС проти Росії може бути представлений на розгляд країн уже на початку наступного тижня. До нього можуть увійти часткова заборона на імпорт нафти та відключення низки банків від SWIFT.