Великі мережі АЗС підвищили ціни на бензин та дизпаливо

Роздрібні мережі АЗС в період з 22 по 25 квітня відкоригували ціни на бензини й дизельне пальне.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, на WOG і ОККО бензини марок "А-92" і "А-95" здорожчали на 23-33 копійки, до 34,1 грн/л. Дизельне пальне у цих мережах здорожчало на 1,01 грн – до 38,66 грн/л.

Також відкоригували ціни такі мережі як AMIC, Shell, "БРСМ-Нафта", UPG, "Автотранс" та інші.

Також ціни виросли на пальне з покращеними показниками якості або як його ще називають фірмове пальне. Так, в мережах, які його реалізують, бензин марки А-95 можна купити за 33,5-35,8 грн/л, дизпаливо – за 37,43-40,59 грн/л.

Нагадаємо, міністерство економіки оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 29,55 грн/літр та дизпалива – 33,66 грн/літр, з яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях на кінець квітня.

Порівняно з серединою квітня середню ціну на бензин збільшено на 23 копійки, на дизпаливо – на 1,01 грн за літр.