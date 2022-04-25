"Укрзалізниця" відновила рух усіх поїздів після обстрілу залізничних станцій
"Укрзалізниця" відновила рух усіх поїздів після обстрілу п’яти залізничних станцій у центральних та західних регіонах України.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Так, станом на 13:30 затримуються наступні поїзди:
- №86 Запоріжжя – Львів (+2 год 37 хв);
- №174 Запоріжжя – Хмельницький (+2 год 07 хв);
- №87 Запоріжжя – Ковель (+4 год 07 хв);
- №21 Харків – Трускавець (+4 год 26 хв);
- №13 Солотвино – Київ (+4 год 15 хв);
- №130 Кременчук – Івано-Франківськ (+5 год 14 хв);
- №231 Дніпро – Львів (+4 год 20 хв);
- №45 Ужгород – Лозова (+1 год 50 хв);
- №15 Харків – Івано-Франківськ (+4 год 12 хв);
- №136 Одеса – Чернівці (+2 год 38 хв);
- №68 Варшава – Київ (+2 год 30 хв);
- №753 Харків - Львів (+27 хв);
- №722 Київ – Харків (+2 год 06 хв);
- №715 Київ – Перемишль (+1 год 37 хв);
- №744 Львів – Дарниця (+55 хв).
Нагадаємо, російські окупанти вранці 25 квітня обстріляли п’ять залізничних станцій у центральній та західній частинах України. Зокрема, у зв’язку з пошкодженням тягових підстанцій була відсутня напруга в контактній мережі на дільницях Шепетівка – Козятин, Жмеринка – Козятин, Козятин – Фастів.
Крім того, глава Рівненської обласної адміністрації Віталій Коваль повідомив, що два ворожі авіаудари влучили по залізничній інфраструктурі області. Жертв немає.
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