"Укрзалізниця" відновила рух усіх поїздів після обстрілу залізничних станцій

"Укрзалізниця" відновила рух усіх поїздів після обстрілу п’яти залізничних станцій у центральних та західних регіонах України.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, станом на 13:30 затримуються наступні поїзди:

№86 Запоріжжя – Львів (+2 год 37 хв);

№174 Запоріжжя – Хмельницький (+2 год 07 хв);

№87 Запоріжжя – Ковель (+4 год 07 хв);

№21 Харків – Трускавець (+4 год 26 хв);

№13 Солотвино – Київ (+4 год 15 хв);

№130 Кременчук – Івано-Франківськ (+5 год 14 хв);

№231 Дніпро – Львів (+4 год 20 хв);

№45 Ужгород – Лозова (+1 год 50 хв);

№15 Харків – Івано-Франківськ (+4 год 12 хв);

№136 Одеса – Чернівці (+2 год 38 хв);

№68 Варшава – Київ (+2 год 30 хв);

№753 Харків - Львів (+27 хв);

№722 Київ – Харків (+2 год 06 хв);

№715 Київ – Перемишль (+1 год 37 хв);

№744 Львів – Дарниця (+55 хв).

Нагадаємо, російські окупанти вранці 25 квітня обстріляли п’ять залізничних станцій у центральній та західній частинах України. Зокрема, у зв’язку з пошкодженням тягових підстанцій була відсутня напруга в контактній мережі на дільницях Шепетівка – Козятин, Жмеринка – Козятин, Козятин – Фастів.

Крім того, глава Рівненської обласної адміністрації Віталій Коваль повідомив, що два ворожі авіаудари влучили по залізничній інфраструктурі області. Жертв немає.