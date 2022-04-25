Держстат оприлюднив остаточні дані про врожай у 2021 році

Сумарний валовий збір зернових і зернобобових культур в Україні у 2021 році склав 86,01 млн тонн, що на 32,5% більше, ніж роком раніше.

Про це свідчать остаточні дані, оприлюднені Державною службою статистики (Держстат" 22 квітня, повідомляє галузеве агентство АПК-Інформ.

Рекордний врожай було зібрано з 16 млн га (+3,9%) при врожайності 53,9 ц/га (+26,8%).

Зокрема, врожай пшениці склав в 32,15 млн тонн (+29,2%), ячменю – 9,44 млн тонн (+23,6%), кукурудзи – в 42,11 млн тонн (+39%).

Також минулого року зафіксовано збільшення виробництва жита – до 593,2 тис. тонн (+29,9%), гречки – до 105,8 тис. тонн (+8,3%), сорго – до 173,2 тис. тонн (+62,5%) і зернобобових культур – до 680,6 тис. тонн (+13,4%).

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Водночас порівняно з 2020 роком зафіксовано зниження валового збору проса на 19,9% – до 205 тис. тонн, вівса – на 8,3% (до 467,9 тис. тонн), рису – на 19,5% (до 49,5 тис. тонн), тритикале – на 7,4% (до 32,3 тис. тонн).

Що стосується олійних культур, то валовий збір насіння соняшнику в 2021 році зріс до 16,39 млн тонн (+25%), насіння ріпаку – до 2,94 млн тонн (+14,9%), соєвих бобів – до 3,49 млн тонн (+24,9%).

Урожай українських цукрових буряків минулого року оцінюється в 10,85 млн тонн, що на 18,6% перевищило результат 2020 року.

Як повідомлялося, за даними Мінагрополітики, Україна у 2021 році зібрала понад 84 млн тонн зернових та зернобобових культур та 22,6 млн тонн – олійних, що стало рекордним урожаєм в історії країни.