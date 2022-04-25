В Україні закрито близько 23% торгових точок, – опитування

Чергове дослідження, яке провела Асоціація рітейлерів України (RAU) в квітні методом онлайн-опитування приблизно сотні власників та CEO підприємств по всій Україні, показало, що на 56 день бойових дій було закрито з тих чи інших причин лише 23% торгових об’єктів/магазинів. Це на 6% менше ніж аналогічний показник місяць тому.

Про це йдеться в повідомленні Асоціації.

Як повідомляється, на 20 квітня працювало 11 744 магазини з 15 263, які були відкриті на момент початку повномасштабної агресії. Тобто на 23% менше – 3521 закритих точок. Порівняно з березнем ситуація покращується, бо тоді відносні втрати рітейлу становили 29,4% (4481 магазинів).

Проте це тільки прямі втрати основних фондів, пов’язані із закриттям торгових точок, не враховуючи недоотриманих прибутків підприємствами малого та середнього бізнесу.

У той самий час у сфері продуктового рітейлу кількість закритих міні-маркетів, супермаркетів, гіпермаркетів навіть збільшилася: 1117 у квітні порівняно з 978 точок у березні. Це в першу чергу пояснюється тим, що мережі наразі оптимізують свою роботу. Збільшення частки закритих магазинів з 21% до 24% продиктовано необхідністю залишити в роботі лише ті точки, де можна сформувати повноцінний асортимент, організувати своєчасне поповнення запасів та мати відповідний споживацький попит.

Другий важливий чинник, який впливає на кількість працюючих магазинів – плата за оренду приміщень. Далеко не всі орендодавці йдуть назустріч і відмовляються знизити ставки оренди, мотивуючи це тим, що продуктовий рітейл працює і товари повсякденного вжитку мають попит. Тому мережі закривають окремі магазини. Таким чином, незважаючи на відновлення роботи деяких магазинів, загальний результат менший: наразі працює лише 3463 магазини FMCG-операторів у квітні проти 3600 у березні.

Так, найбільша мережа продовольчих магазинів АТБ має наразі лише 79% відкритих магазинів проти 85% у березні. Хтось поступово нарощує кількість працюючих магазинів, як от мережа Varus, де задіяно вже 86% від довоєнної кількості торгових точок (у березні було на 6 магазинів менше, лише 90 із 112). Хтось зафіксував втрати і продовжує роботу в магазинах, що залишилися, як от мережа Novus, де залишилось 66 магазинів або на 23% менше. А мережа "Рукавичка", яка працює переважно на заході країни, навіть приросла за цей час на одну торгову точку і тепер налічує 186 магазинів.

В інших секторах рітейлу фіксується поступове відновлення роботи більшості мереж там де є така можливість.

Також важко йде відновлення роботи розважальних центрів, 87% яких не працювало у березні, а зараз цей показник знизився до 72%. Загалом наразі працює 13 із 46 закладів. Іще один сектор, який суттєво потерпає від війни – роздрібна торгівля одягом та взуттям. Сегмент fashion у квітні подвоїв кількість точок, які відновили свою роботу. Тим самим збільшивши їхню частку з 28% до 46%. В абсолютних цифрах це виглядає як 234 відкритих магазини у квітні проти 276 закритих.

Сектор торгівлі побутовою технікою та електронікою знаходиться приблизно посередині, маючи більше половини працюючих магазинів, та поступово нарощуючи їхню частку (63% проти 56% місяць тому). І це незважаючи на втрату складів та магазинів у зоні активних бойових дій. Так, із 894 магазинів, які існували до повномасштабного вторгнення, наразі діє 559.

В інших non-food категоріях (товари для дому, хімія, косметика) картина дуже схожа: із 2652 точок в роботі знаходиться 2155, або 81%. За місяць закритих точок стало всього на 8% менше. Але в абсолютних цифрах картина виглядає значно краще: за місяць кількість закритих точок зменшилася майже наполовину: 497 проти 724.

Так само і в аптечній сфері, зменшення кількості закритих аптек на 7% в абсолютних цифрах впало із 625 до 356.