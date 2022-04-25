Нацбанк попередив про нові шахрайські схеми під час війни

Шахраї вигадали кілька нових схем заволодіння коштами громадян, що повертаються на звільнені від російських окупантів території.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

Зокрема, ДСНС повідомляє про нову схему шахрайства "Послуги платного розмінування".

"Зловмисники ходять по хатах на Київщині та представляються піротехніками ДСНС. Аферисти пропонують за гроші провести обстеження помешкань на наявність вибухонебезпечних предметів, а також "надають послуги" платного розмінування", – зазначається у повідомленні.

У цьому контексті НБУ нагадує, що всі роботи з розмінування працівниками ДСНС виконуються безкоштовно згідно з планом і дотримуючись черги. Українців, що стикаються з шахраями, що пропонують таку послугу на комерційній основі, рекомендують повідомляти на номер "102".

Крім того, командування морської піхоти повідомляє про сценарій шахрайства "Визволення з полону за гроші".

"Мішенню шахраїв стають рідні та близькі військовослужбовців. Зловмисники телефонують родичам захисників із прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду сприяти визволенню з полону військовослужбовця. Також шахраї намагаються нібито з метою уточнення дізнатися особисті дані українських захисників", – йдеться у повідомленні.

НБУ наголошує, що представники командування морської піхоти або інших органів військового управління чи державних установ не збирають коштів, а питання звільнення військовополонених перебувають у виключній компетенції органів державної влади. При цьому жодного збору коштів із членів сімей та близьких не відбувається.

Кіберполіція повідомляє про схему шахрайства "Виплати всім жителям України".

В рамках цієї схеми шахраї здійснюють SMS-розсилки, у яких розповідають про виплату матеріальної допомоги вимушеним переселенцям.

"В SMS вказують посилання на сайт, де нібито можна оформити заявку на отримання допомоги. Коли особа переходить за посиланням, шахрайський ресурс пропонує ввести персональні дані та дані про платіжну картку для зарахування коштів. Якщо особа вказує зазначену інформацію про себе та свою картку, шахраї отримують введені дані, та в подальшому використовують їх для привласнення коштів на картці", – йдеться у повідомленні.

Нацбанк закликає перевіряти всю інформацію на офіційних сайтах установ, не переходити за посиланнями від незнайомців, перевіряти правильність назви сайтів, де ви вводите свої персональні дані. Якщо все ж необхідно перейти на сайт установи, адресу якої ви отримали в посиланні, то краще введіть у пошуковій системі назву необхідного сайту і лише тоді переходьте на вебресурс.

При цьому не можна нікому повідомляти трьохзначний номер на звороті картки, коди банків та мобільних операторів, паролі до інтернет-банкінгу, кодове слово банку.

Нацбанк закликає повідомляти про шахраїв Кіберполіцію за адресою [email protected].

Більше інформації про шахрайські схеми у період воєнного стану в Україні можна отримати на спеціальному порталі НБУ: https://promo.bank.gov.ua/fin-defense/

"Пам’ятайте, що шахрай може назватися не лише працівником ДСНС, командування морської піхоти або інших органів військового управління, шахрай може назватися будь-ким: працівником банку; працівником НБУ, Пенсійного фонду, Фіскальної служби; працівником поліції; працівником комунальних служб; працівником мобільного оператора; покупцем вашого товару. І цей перелік невичерпний. Тому будьте обачними, завжди перевіряйте інформацію в офіційних джерелах відповідних організацій та державних установ", – наголошують в НБУ.