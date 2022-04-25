Російські хакери почали частіше вибирати своєю ціллю звичайних українців, – Держспецзвʼязку
Російські хакери здійснюють дедалі більше кібератак, спрямованих проти звичайних українців, також зростає кількість інформаційно-психологічних операцій проти українського населення в соцмережах та месенджерах.
Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Зокрема, зловмисники здійснюють фішингові розсилання з метою заволодіти обліковими даними українців.
"Meta (компанія-власник соцмереж Facebook та Instagram, – ред.) попереджає про злом акаунтів військових і публічних осіб за допомогою попередньо викрадених у фішингових розсиланнях облікових даних. У зламаних акаунтах російські хакери розміщують пропаганду та заклики до українців – здаватись", – зазначається у повідомленні.
Крім того, у фішингових розсиланнях хакери часто спекулюють на патріотичних темах і виплатах від держави.
У зв’язку з цим Держспецзвʼязку закликає:
- не відкривати листів від невідомих адресатів;
- не переходити за посиланнями з таких листів та не вводьте на сторінках із посиланнями своїх персональних даних;
- увімкнути двофакторну авторизацію в соцмережах і всіх сервісах, які підтримують таку послугу.
Кіберфахівці також попереджають, що зловмисники можуть здійснювати розсилання з метою шпигувати за людиною та її контактами.
Також зростає кількість фішингових розсилань під виглядом інформації про державну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, а також українців, які тимчасово виїхали за кордон. Зловмисники, які здійснюють такі розсилання, пильно слідкують за українськими новинами і швидко реагують на звістки про будь-яку допомогу.
"Не переходьте за посиланнями в таких повідомленнях, не залишайте номерів вашої картки, телефона тощо. Отримати фінансову допомогу від держави можна тільки в "Дії". Дізнатись інформацію про виплати в інших країнах можна лише в офіційних установах цих країн", – наголошують у Держспецзвʼязку.
Як повідомлялося, Національний банк України (НБУ) раніше також попередив про кілька нових шахрайських схем заволодіння коштами громадян, що повертаються на звільнені від російських окупантів території.
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