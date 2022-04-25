500 відділень "Укпошти" знищено через війну, – Смілянський

"Укрпошта" втратила 500 відділень – їх було знищено, ще 500 відділень наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Про це розповів генеральниий директор компанії Ігор Смілянський під час телемарафону, передає Укрінформ.

"По Україні ми втратили десь 500 відділень, які були знищені, і ще 500 – на тимчасово непідконтрольних територіях", – сказав Смілянський.

Він зазначив, що "Укрпошта" продовжує доставляти пенсії навіть на тих територіях, які окупувала Росія.

Раніше Смілянський заявляв, що "Укрпошта" буде намагатися повернути 3 млн грн, викрадені загарбниками в Мелітополі.

Станом на 15 квітня повідомлялося, що в Україні працює 4 659 стаціонарних і 1 316 пересувних відділень "Укрпошти".