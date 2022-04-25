Російські окупанти пошкодили два магістральних газопроводи, – Оператор ГТС

Протягом минулого тижня внаслідок бойових дій пошкоджень зазнали два магістральних газопроводи на сході України.

Про це повідомляє пресслужба "Оператора ГТС України".

"Через небезпеку витоку газу та неможливість отримати доступ для ремонту пошкоджених ділянок, "Оператор ГТС" вимушений був зупинити роботу низки газорозподільних станцій в Донецькій, Луганській та Харківській областях", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього кількість відключених газорозподільних станцій за тиждень збільшилась з 39 до 51. Значна частина ГРС відключена через масові пошкодження газорозподільних мереж обл- та міськгазів.

"Луганська, Донецька та Харківська області мають найбільшу кількість відключених ГРС – майже 60% від загальної. Без газопостачання повністю чи частково залишаються десятки населених пунктів. Можливість проведення ремонтних робіт обмежена через триваючі бойові дії", – зазначається у повідомленні.

Водночас на деокупованих територіях Сумщини, Київщини та Чернігівщини пошкоджена газотранспортна інфраструктура ремонтується.

"Жителям регіонів або вже відновлене газопостачання, або планується найближчим часом після ремонтів та готовності газових мереж облгазів", – вказано у повідомленні.

За даними Міненерго, станом на 25 квітня без газопостачання залишаються понад 226 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.