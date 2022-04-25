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Новини
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Російські війська визнали причетність до ракетних ударів по цивільних об’єктах "Укрзалізниці"

путин,путін

Російські військові підтвердили, що цілями ракетних ударів у понеділок було знищення цивільних об’єктів – тягових підстанцій у районах залізничних станцій у кількох областях України.

Як повідомив офіційний представник Міноборони РФ Ігорь Конашенков, ціллю російських ракет були шість тягових підстанцій у районах залізничних станцій Красне, Здолбунів (Рівненська область), Жмеринка (Вінницька область), Бердичів (Житомирська область), Ковель (Волинська область) область), повідомляє російський Інтерфакс.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" повідомила, що російські окупанти вранці 25 квітня обстріляли п’ять залізничних станцій у центральній та західній частинах України. Зокрема, у зв’язку з пошкодженням тягових підстанцій була відсутня напруга в контактній мережі на дільницях Шепетівка – Козятин, Жмеринка – Козятин, Козятин – Фастів.

Крім того, глава Рівненської обласної адміністрації Віталій Коваль повідомив, що два ворожі авіаудари влучили по залізничній інфраструктурі області.

Автор: 

росія (14254) Укрзалізниця (4779)


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значит скоро где то в кацапии случайно кто то закурит не в том месте возле какой нибудь тягових підстанцій и там опустится благодатный огонь
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25.04.2022 21:03 Відповісти
Можна не постити цю мерзенну пику в новинах.?
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25.04.2022 21:11 Відповісти
От йолопи... Бовдури плоскоголові... Ще живуть мірками 1943 року... Песиголовці
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25.04.2022 22:24 Відповісти

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