В Києві відновили роботу 40% закладів харчування, – дослідження

Близько 40% закладів громадського харчування вже відновили роботу в Києві та Київській області.

Про це повідомляє пресслужба сервісу автоматизації кафе та ресторанів Poster з посиланням на дані власного дослідження.

"У Києві працює 40% малих та середніх закладів у порівнянні з показником на 23 лютого, у Київській області – 41%. Кількість відкритих закладів стала активно зростати після того, як північ України була повністю звільнена від окупантів на початку квітня. Для порівняння, у Наприкінці березня у Києві працювало лише 18% закладів, у Київській області – 16%", – йдеться у повідомленні компанії.

В цілому по Україні найбільше працюючих закладів у Закарпатській (86%), Чернівецькій (81%) та Львівській областях (79%), свідчать дані Poster.

Найбільший приріст відкритих закладів у квітні порівняно з березнем зафіксовано у Чернігівській (з 1% до 20%) та Сумській (з 16% до 49%) областях. Крім того, на 23% зросла кількість відкритих кафе у Житомирській області (до 63%), на 21% – у Волинській (до 77%), на 20% – у Кіровоградській (до 78%).

При цьому найменше працюючих закладів на сході України: у Харківській області – 9% від довоєнної кількості, у Донецькій – 5%, у Луганській – 0%.