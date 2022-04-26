"Укрпошта" випустить марку "Українська мрія"

"Укрпошта" анонсувала випуск поштової марки "Українська мрія".

Про це йдеться в повідомленні "Укрпошти".

"Українська мрія" – це наша наступна поштова марка, яку ми плануємо видати незабаром. Цю ілюстрацію ще до війни намалювала одинадцятирічна Софія Кравчук з Волинської області для участі у конкурсі "Що для мене Україна?". Саме такою дитина бачила нашу країну – яскравою й квітучою. Такою вона і буде! Навіть попри те, що окупантам вдалося зруйнувати найпотужніший у світі літак, який проілюструвала Софійка. Адже мрію у нас не відняти. І про це постійно нагадуватиме історія подій, а вже скоро – і наша поштова марка", – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що з огляду на високий попит і дослухаючись громадської думки, "Укрпошта" вирішила продовжити серію про русскій воєнний корабль, враховуючи його актуальний стан, та у травні ввести в обіг марку "Русскій воєнний корабль...ВСЬО".