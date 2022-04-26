Велика Британія достроково скасувала мита на товари з України (оновлено)

Велика Британія скасувала всі мита та квоти для українського експорту межах угоди про вільну торгівлю, яка мала в повному обсязі запрацювати лише з 2023 року.

Про це йдеться в повідомленні британського уряду.

"Усі тарифи на товари, що імпортуються з України, тепер будуть знижені до нуля, а всі квоти будуть скасовані відповідно до угоди про вільну торгівлю, що надасть Україні економічну підтримку у скрутний час", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тарифні заходи є частиною широкої економічної підтримки Великобританії Україні, включаючи 1 мільярд фунтів стерлінгів у вигляді гарантій по кредитах.

Наголошується, що зняття мит на ключові українські експортні товари, включаючи ячмінь, мед, консервовані помідори та птицю, допоможе українському бізнесу та виробникам, коли вони цього найбільше потребують.

Відповідне рішення ухвалене у відповідь на пряме звернення українського уряду, зазачили у повідомленні.

Крім того, Велика Британія оголосила про заборону на експорт продуктів і технологій, які Росія могла б використовувати для придушення спротиву народу України. Цільові продукти можуть включати обладнання для перехоплення та моніторингу. Це закриє будь-які існуючі лазівки для того, щоб Росія не купувала ці товари у Великої Британії.

В пресслужбі Міністерства економіки України уточнили, що завдяки такому рішенню Великої Британії Україна зможе наростити експорт за товарними позиціями, що традиційно завозилися на британський ринок.

"Зокрема йдеться про борошно, зерно, молочну продукцію, м’ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, мед, кукурудзу, пшеницю, соки, гриби, цукор тощо. Промислові товари вже користуються режимом безмитної торгівлі. Україна також зможе гнучкіше планувати експортну логістику та у перспективі збільшити експорт товарів з високою доданою вартістю", – зазначається у повідомленні Мінекономіки.

В міністерстві уточнили, що формалізація досягнутого рішення займе ще кілька днів, після чого українські експортери зможуть на практиці скористатися новими умовами торгівлі.

Нагадаємо, що угода про вільну торгівлю між Україною і Великою Британією була укладена в жовтні 2020 року. Вона почала діяти з 2021 року, але частина тарифів, зокрема, на сільськогосподарську продукцію, мала бути скасована лише з 2023 року.