Уперше за шість років до Європи прибув супертанкер з американською нафтою

Супертанкер Vessel Solana з приблизно 2 млн барелів американської нафти на борту прибув до іспанського порту Більбао в середині квітня, після чого він вирушив до Роттердама і Вільгельмсхафена.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на дані, що показують маршрути суден, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що це перший нафтовий супертанкер, який прибув із США до Європи за шість років. Зазвичай американська нафта поставляється до Європи на менших судах вантажопідйомністю від 600 тис. до 1 млн барелів.

Супертанкери "все частіше використовуватимуться для відправки нафти зі США до Європи, оскільки клієнти в регіоні шукають альтернативи російському паливу", зазначив старший аналітик компанії Vortexa Давід Вех.

Vortexa наголошує, що Німеччина прийме ще один супертанкер із американською нафтою у травні.