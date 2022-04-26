Урожай зернових в Україні зменшиться через війну на 20%, – британська розвідка

За даними британської розвідки, вторгнення РФ в Україну значно підірвало українське сільськогосподарське виробництво, цьогорічний урожай може бути на 20% меншим, ніж минулого року, через скорочення посівних площ.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"Україна є четвертим за величиною виробником та експортером сільськогосподарської продукції у світі. Скорочення постачання зерна з України створить інфляційний тиск, піднявши світові ціни на зерно", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що високі ціни на зерно можуть мати серйозні наслідки для світових продовольчих ринків та загрожувати глобальній продовольчій безпеці, особливо у найменш економічно розвинених країнах.

Нагадаємо, за прогнозами Української зернової асоціації, у 2022 році Україна може отримати зернових та олійних культур близько 63 млн тонн із площі близько 20 млн га, попри те, що 5 млн га не можуть бути засіяними чи на них неможливо буде зібрати врожай. У 2021 році Україна зібрала рекордний урожай зернових та олійний культур – понад 106 млн тонн.