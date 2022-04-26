Фінський концерн Valio продає свій бізнес в РФ

Фінський концерн Valio завершив переговори щодо продажу російського підрозділу групі компаній "Велком".

Про це йдеться у заяві компанії.

Зазначається, що в рамках угоди покупець набуває права на бренд Viola та завод з випуску плавлених та напівтвердих сирів у Московській області.

"Поява нового власника дозволить продовжити виробництво та продаж продукції під брендом Viola, одним із найвідоміших брендів на продуктовому ринку Росії, а також зберегти локальний асортимент. Крім цього, у рамках стандартної практики злиття та поглинання ГК "Велком" отримує право виробляти та продавати продукцію під брендами, що не увійшли до угоди, протягом перехідного періоду, який може тривати до кінця року", – наголосили у компанії.



За фактом угоди ГК "Велком" набуває 100% частки власності російського бізнесу, включаючи виробничий майданчик компанії у с. Єршово Московської області та інші активи, а також права на бренд Viola. Після зміни структури власності усі співробітники продовжать роботу у компанії. Сторони домовилися про нерозголошення умов та вартості угоди.

"Атака Росії на Україну унеможливила продовження роботи в Росії як з етичної точки зору, так і з точки зору бізнесу. Відхід з Росії виявився важким через постійну змінювану регулювання і санкції. Навесні ми шукали рішення і відповідного покупця. Цією угодою процес завершився, і наші операції в Росії припиняться", – заявила CEO Valio Анніка Хурме.



Нагадаємо, що 7 березня фінський концерн Valio вирішив завершити діяльність у РФ через агресію в Україні.