Будівельна група "Ковальська" відновить роботу трьох заводів у Києві

Промислово-будівельна група "Ковальська" відновлює роботу виробничих ліній на трьох заводах у Києві, кар'єрах у Житомирській області та будівельному хабі у Львівській області.

Як повідомили у прес-службі групи, наразі проводиться оцінка пошкоджень заводу "Будіндустрія" у Чернігові для подальшого ремонту, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас виробництво на газобетонному підприємстві "Енерджі-продакт" у Новій Каховці зупинено до відновлення українського контролю над містом.

В компанії уточнили, що наразі проводиться аудит будівельних об'єктів для відновлення робіт на будмайданчиках.

ПСГ також створила робочу групу для оцінки доцільності перенесення частини потужностей у виробничий хаб у Розвадові (Львівській області) або на інший майданчик на заході України.

"З 24 лютого більшу частину наших активів було призупинено. У квітні ми починаємо поступове відновлення, оскільки тривалість бойових дій складно спрогнозувати. Близько 10% співробітників компанії мобілізовано. Ми усвідомлюємо рівень руйнувань у багатьох населених пунктах, багатьом людям після переїзду від війни на захід нікуди повертатися. Тому ми розпочали роботу з переїзду частини виробничих потужностей у західний регіон, щоб підтримати будгалузь там, де це потрібно сьогодні", – повідомив генеральний директор ПСГ "Ковальська" Сергій Пилипенко.

В компанії додали, що група також має намір відновити реалізацію проекту будівництва газобетонного заводу у Розвадові.

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ПСГ "Ковальська" працює на будівельному ринку України з 1956 року. Об'єднує понад 20 підприємств у сфері видобутку сировини, виробництва продукції та будівництва. Продукція представлена ​​брендами "Бетон від Ковальської", "Авеню", Siltek та ін.

Підприємства "Ковальської" працюють у Київській, Житомирській, Львівській, Херсонській та Чернігівській областях. Загальна кількість працівників – 5 тис. осіб.

Крім цього, до групи входить "Ковальська Нерухомість", яка займається будівництвом житлових об'єктів у Києві. У її портфелі – 20 завершених житлових проектів.