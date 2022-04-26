Volvo і Jaguar Land Rover звільнять більшість працівників у Росії, – росЗМІ

Volvo Cars і Jaguar Land Rover (JLR) слідом за General Motors скорочують основну частину співробітників російських офісів.

Про це пише "Коммерсант" з посиланням на власні джерела.

За даними співрозмовників видання, JLR фактично йде з РФ, оскільки в штаті залишають лише персонал, який координуватиме адміністративну взаємодію на етапі закриття юрособи відповідно до вимог законодавства. Неясно, чи JLR продовжить підтримувати сервісне обслуговування своїх автомобілів.

Інший співрозмовник називає ситуації у JLR і Volvo Cars схожими, говорячи про скорочення 80% персоналу, за винятком адміністративного: "Незрозуміло – це для повного виходу або щоб виконувати зобов'язання і далі".

Джерело видання серед російських дилерів стверджує, що Volvo Cars продовжує визнавати свої гарантійні зобов'язання перед російськими клієнтами і з цією метою залишає персонал, який забезпечить сервіс. Також компанія залишає можливість доступу дилерів до систем діагностики автомобілів.

Співрозмовник видання відхначає, що компанія повела себе "цивілізованіше, ніж Cadillac, яка відключила дилерів від систем сканування стану автомобілів, їх оновлень, що безпрецедентно для світової практики".

Крім того, ще два джерела серед дилерів говорять про те, що Volvo Cars дозволила дилерам скоротити штат. Один із них уточнює, що компанія "спокійно ставиться до того, що дилерські центри приводять штат до реальних продажів".

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JLR належить індійській Tata Motors, виробництво розміщено в основному у Великій Британії. Шведська Volvo Cars належить китайському автоконцерну Geely.

Продажі легкових автомобілів Volvo в РФ в 2021 році склали 9,1 тис. штук, випливає зі статистики АЕБ, Land Rover – 6,4 тис., Jaguar – 521. JLR призупинила постачання машин до Росії 1 березня.

Аналогічне рішення про призупинення до особливого повідомлення 1 березня ухвалили і у Volvo Cars.

Крім того, експорт до Росії машин преміального сегмента, куди входять ці бренди, обмежений санкціями. Так, ЄС заборонив ввезення в РФ машин дорожчих за 50 тис. євро, а Великобританія також заявляла про заборону постачання предметів розкоші, зокрема дорогих автомобілів.

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що американський автомобілебудівний концерн General Motors (GM) йде з Росії – компанія вже розіслала дилерам повідомлення про припинення постачання автомобілів, а також звільняє співробітників російського офісу.