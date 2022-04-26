Найближчими роками Україна стане експортером природного газу, – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль упевнений, що найближчими роками Україна стане експортером природного газу.

Про це Шмигаль заявив під час телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Я впевнений, що найближчими роками Україна стане експортером природного газу", – сказав Шмигаль.

Також він зазначив, що зараз Україна має можливість власним видобуванням забезпечувати власні потреби.

Крім того, прем'єр зазначив, що під час візиту до Вашингтона обговорював з американськими колегами питання енергетичного співробітництва та питання енергетичного ембарго Росії, а також питання диверсифікації постачання палива в Україну.

Раніше повідомлялося, що уряд України вслід за збереженням для населення діючих тарифів на електроенергію має намір ухвалити рішення, що дозволяє постачальникам не піднімати тарифи на газ.