Найближчими роками Україна стане експортером природного газу, – Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль упевнений, що найближчими роками Україна стане експортером природного газу.
Про це Шмигаль заявив під час телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.
"Я впевнений, що найближчими роками Україна стане експортером природного газу", – сказав Шмигаль.
Також він зазначив, що зараз Україна має можливість власним видобуванням забезпечувати власні потреби.
Крім того, прем'єр зазначив, що під час візиту до Вашингтона обговорював з американськими колегами питання енергетичного співробітництва та питання енергетичного ембарго Росії, а також питання диверсифікації постачання палива в Україну.
Раніше повідомлялося, що уряд України вслід за збереженням для населення діючих тарифів на електроенергію має намір ухвалити рішення, що дозволяє постачальникам не піднімати тарифи на газ.
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