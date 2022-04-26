Нацкомісія змінила правила оплати електроенергії власникам домашніх СЕС на час війни

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зобов'язала постачальників універсальних послуг (ПУП) на час війни забезпечувати часткову оплату електроенергії домашніх генеруючих установок за "зеленим" тарифом з відстрочкою на два місяці та з урахуванням рівня оплати е/е споживачами.

Постанова "Про особливості визначення обсягу та проведення розрахунків за вироблену електричну енергію генеруючими установками приватних домогосподарств під час дії в Україні воєнного стану" прийнята на засіданні регулятора 26 квітня, передає Інтерфакс-Україна.

Порівняно з попереднім проєктом постанови, розгляд якої було перенесено з 20 квітня, у ухваленій редакції регулятор збільшив терміни проведення розрахунків ПУП з просьюмерами з 45 до 60 днів, а також переніс терміни розрахунків за лютий поточного року з кінця квітня до 15 травня.

Так, згідно з постановою, ПУП мають купувати електроенергію домашніх СЕС та ВЕС, а також комбінованих установок на тих самих умовах, які були визначені до війни, але на період дії воєнного стану в Україні та протягом 60 днів після його припинення оплата за вироблену електроенергію буде проводитися частково.

ПУП повинні визначати мінімальний гарантований розмір цієї оплати та проводити її не пізніше ніж за 60 днів після закінчення розрахункового періоду.

Гарантований розмір визначається за спеціальною формулою, в якій враховується обсяг виробленої більше власного споживання електроенергії та тариф для населення у розмірі 1,68 грн/кВт-год, скоригований на відсоток надходження коштів за електричну енергію від споживачів у відповідному календарному місяці.

Втім, згідно з ухвалою, розрахунок за лютий проводиться у повному обсязі до 15 травня 2022 року.

Починаючи з першого дня після закінчення 60-денного терміну від припинення або скасування військового стану, ПУП щомісяця рівними частинами повинні здійснювати повну та остаточну оплату за е/е домогосподарств, набуту протягом дії воєнного стану та 60 днів після нього.

Про розмір оплати за придбану електричну енергію, її повну вартість, сплачені податки, відстрочені зобов'язання та орієнтовний термін їх виконання ПУУ повідомляє власнику домогосподарства додатково у паперовій або електронній формі.

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У свою чергу оператор системи передачі НЕК "Укренерго", який компенсує постачальникам різницю у тарифах для населення та "зеленим" тарифом установок приватних домогосподарств, повинен щомісяця перераховувати їм кошти в обсягах податкових зобов'язань відповідного постачальника у розмірі не менше 19,5% вартості виробленої приватними домогосподарствами електроенергії понад власне споживання, що розраховується за встановленим зеленим тарифом.

Розрахунок за лютий 2022 року ОСП має зробити в повному обсязі до 10 травня 2022 року.

ОСП після закінчення 60-денного терміну від припинення воєнного стану, починаючи з першого дня здійснює 100% доплату ПУП шляхом перерахування коштів щомісячно рівними частинами, пропорційно сумам їх зобов'язань.

Протягом дії військового стану в Україні, а також протягом 60 днів після його припинення чи скасування, ПУП не повинні застосовувати санкції за договорами купівлі-продажу електроенергії генеруючих установок домогосподарств. Також ОСП не має права застосовувати санкції за договорами із ПУП.

Зі свого боку оператори систем розподілу надають послуги з приєднання електроустановок замовників, які звернулися із заявою про приєднання після 24 лютого 2022 року, відповідно до Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу.

В обґрунтуванні до постанови зазначається, що його проєкт розроблено, враховуючи значний розмір зменшення надходження коштів за послуги з постачання та передачі електричної енергії на ринку електричної енергії та у зв'язку з необхідністю сталого функціонуванням ПУП як постачальників, на яких покладено спецзобов'язання з постачання електроенергії побутовим та малим непобутовим споживачам.

Як повідомлялося, з початком війни постачальники здебільшого припинили оплату електроенергії домогосподарств. За результатами 2021 року кількість домогосподарств, що встановили сонячні станції, зросла до 44,88 тис., майже 15 тис. із яких побільшало в 2021 році, повідомило Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.

Загальна потужність таких СЕС перевищила 1,2 ГВт, наголосили у держагентстві.