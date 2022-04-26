Військова допомога Україні перевищить $5 мільярдів, – Міноборони США

Країни-партнери вже зібрали військову допомогу для України загальною вартістю близько $5 мільярдів.

Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив, відкриваючи зустріч міністрів оборони з понад 40 держав-партнерів України на військовій базі Рамштайн у Німеччині, повідомляє Deutsche Welle.

"Ваш опір надихнув вільний світ", – заявив голова Пентагону, звертаючись до міністра оборони України Олексія Резнікова, який також присутній на зустрічі.

Він наголосив, що країни-партнери "рекордними темпами" нарощують швидкість надання підтримки Україні.

За словами Остіна, партнери вже зібрали близько $5 млрд військової допомоги Україні, з яких $3,7 мільярда виділяє адміністрація США.

Він констатував, що війна Росії проти України "входить у нову фазу".

"Україна вірить у те, що може перемогти, і так думають тут усі", – зауважив Ллойд Остін.

Оголошена мета зустрічі в Рамштайні – координація та нарощування зусиль для надання військової допомоги Україні, "з урахуванням зосередження бойових дій на Донбасі та на півдні України", додав глава Пентагону.

Зокрема, міністерство оборони Німеччини на початку зустрічі в Рамштайні розповсюдило письмову заяву про намір відправити в Україну зенітні самохідні установки "Гепард".