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Новини
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Німеччина готова відмовитися від нафти з Росії, – міністр економіки

германия

Німеччина готова припинити імпорт російської нафти і в найближчі дні планує знайти альтернативних постачальників.

Про це міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив після зустрічі зі своєю польською колегою Анною Москвою у Варшаві, повідомляє Європейська правда з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

"Сьогодні я можу сказати, що ембарго стало прийнятним для Німеччини", – сказав міністр.

"Ми шукаємо альтернативу. Ця альтернатива – завдання найближчих днів", – додав Габек.

Частка російської нафти на німецькому ринку становить лише близько 12%. І ця частка припадає виключно на поставки для нафтопереробного заводу PCK у Шведті-на-Одері.

Перед зустріччю у Варшаві ЗМІ повідомляли, що польський порт Гданськ може зіграти важливу роль у забезпеченні постачання Шведта. Шведт підключений до трубопроводу з Росії і контролюється російською компанією "Роснєфть".

Досі Габек завжди наголошував, що незалежність від російської нафти не може бути досягнута до кінця року і що негайне ембарго завдасть шкоди німецькій економіці.

Читайте також: Країни ЄС розглядають обмеження на імпорт російської нафти замість ембарго, – FT

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок раніше заявляла, що Німеччина поступово відмовлятиметься від покупки російських енергоносіїв, зокрема, повністю відмовиться від імпорту російської нафти до кінця року.

Як повідомлялося, високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррел констатував, що Євросоюзу складно ухвалити рішення про запровадження санкцій проти російської нафти, які активно обговорюються в рамках шостого пакету санкцій проти Росії, оскільки кілька країн ЄС пообіцяли ветувати таке рішення.

За даними видання The Wall Street Journal, Німеччина виступала проти запровадження ембарго на імпорт російської нафти, через це розглядається можливість запровадження часткових обмежень. 

Проти запровадження будь-яких санкцій щодо імпорту російської нафти і газу також виступає Угорщина, заявляв міністр закордонних справ країни Петер Сіярто.

Автор: 

Німеччина (1885) нафта (4805) росія (14265) ембарго (142) Габек Роберт (12)


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Отличная новость!
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26.04.2022 19:16 Відповісти
От газа откажитесь немцы! в день за газ почти миллиард долларов идет Путину на войну - это остановите!
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26.04.2022 19:38 Відповісти
Оце вже гарно сказав! Підтримуємо правильні рішення Німеччини!
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26.04.2022 20:12 Відповісти
Шось у лісі здохло
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26.04.2022 20:57 Відповісти
То щось таке, як якась лахудра: готова завжди...аби лише ґєшефт.
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26.04.2022 22:11 Відповісти
ЗМІ знайшли фонд через який москва підкуповувала німецьких політиків https://www.thetimes.co.uk/article/german-state-leader-manuela-schwesig-colluded-with-russians-on-gas-pipeline-m0hgn70l9?fbclid=IwAR1-ryrZgHqjFV48sWpQnF88XGM2QcpfknnV8SkAe0PuwMEqDuTotOqhG5w
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26.04.2022 22:12 Відповісти
В РОССИИ И НЕФТЬ ******* !)
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27.04.2022 05:53 Відповісти

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