Кабмін затвердив нову програму виплат переселенцям за участі "Червоного Хреста"

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 26 квітня, затвердив нову програму виплат для вимушених переселенців за участі Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні й Товариства Червоного Хреста України.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Фінансова допомога в межах програми складе 2500 грн на особу. Виплати будуть здійснюватися на основі наявних відомостей інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб. Тобто, для отримання виплат не потрібно буде подавати жодних заяв", – повідомив Шмигаль.

За словами голови уряду, виплати в рамках цієї програми отримають майже 1 млн осіб.

"Перевага буде надаватися ВПО з окупованих територій та зон бойових дій", – додав прем’єр.

Він нагадав, що наразі в Україні продовжують працювати й інші програми для вимушених переселенців: по 2 000 грн від уряду кожному дорослому та по 3 000 грн на дитину, а також дві спільні з ООН й одна спільна з UNICEF програми з виплати 2 200 грн переміщеним особам, що належать до вразливих категорій.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів 14 квітня затвердив дві програми виплат внутрішньо-переміщеним особам, які здійснюватимуться за кошти програм ООН.

Перша з них передбачає виплату грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців щомісяця протягом не менше ніж трьох місяців у розмірі 2220 гривень на кожного члена сім’ї на банківський рахунок ВПО. Відповідні списки ВПО, які належать до вразливих категорій, формуватиме Мінсоцполітики.

Друга з них передбачає виплати грошової допомоги для ВПО від Всесвітньої продовольчої програми ООН, які здійснюватимуться щомісяця протягом трьох місяців у розмірі 2220 гривень на кожного члена домогосподарства на місяць, але не більш як для трьох осіб через систему міжнародних грошових переказів Western Union на території України, та через будь-якого іншого постачальника фінансових послуг, з яким Всесвітня продовольча програма ООН укладе відповідну угоду. Відповідні списки ВПО, які належать до вразливих категорій, також формуватиме Мінсоцполітики.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів затвердив три державні програми для підтримки вимушених переселенців в Україні, які передбачають щомісячні виплати, допомогу при працевлаштуванні та часткову компенсацію вартості комунальних послуг.

Перша з них передбачає виплату допомоги у розмірі 2000 гривень на місяць внутрішньо переміщеним особам, друга передбачає компенсації для роботодавців при працевлатуванні таких осіб, а третя – компенсації місцевим жителям видатків на сплату комуналки, якщо вони надали житло переселенцям.