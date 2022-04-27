Окупанти знову обстріляли міст через Дністровський лиман

Вранці, о 6:45 27 квітня, російські окупанти здійснили повторний ракетний обстріл моста через Дністровський лиман на Одещині.

Про це повідомив очільник "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram.

За його словами, постраждалих серед залізничників немає.

Водночас, додав Камишін, ступінь ураженості інфраструктури можна буде визначити після закінчення повітряної тревоги.

Також про обстріл мосту заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Одещина. Повторний ракетний обстріл мосту через Дністровський лиман. Міст піддався руйнації", – написав він у Telegram.

Нагадаємо, що 26 квітня російські військові обстріляли міст через Дністровський лиман на Одещині. Рух було перекрито. Міст є важливою артерію області та забезпечує залізничне та транспортне сполучення з Ізмаїльським, Болградським та Білгород-Дністровським районами та веде до румунського кордону