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Росія втратить $6 мільярдів через торгове ембарго з Україною

россия,флаг,прапор,росія

На початку квітня уряд ухвалив закон про заборону торгівлі з РФ. Сума втрат Росії внаслідок цього становитиме $6 млрд.

Про це повідомляє "Опендатабот" у Telegram.

Зазначається, що за останні роки Україна скоротила долю РФ в імпорті з 17% до 7%. Основні товари, що ввозились з РФ: паливні матеріали, нафта, полімери та пластмаса тощо.

Як повідомлялося, на початку квітня Кабінет міністрів запровадив торгове ембарго на торгівельні відносини з Росією. Міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що уряд юридично закріпив фактичнне припинення торговельних відносин з РФ.

Автор: 

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