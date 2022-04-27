Фонд держмайна відновив роботу бази даних про оцінку нерухомості

Фонд державного майна України (ФДМУ) з 26 квітня поновив роботу Єдиної бази даних звітів про оцінку у відкритому доступі.

Як повідомляє пресслужба Фонду, раніше доступ до бази було обмежено у зв’язку з відключенням Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та припиненням укладання угод з нерухомістю.

"Завдяки поновленню доступу до Єдиної бази звітів про оцінку, громадяни матимуть можливість визначати вартість нерухомості для сплати податків за угодами купівлі/продажу нерухомості, які будуть поновлені після відкриття Державного реєстру речових прав на нерухоме майно", – зазначається у повідомленні.

Минулого тижня міністр юстиції України Денис Малюська розповідав, що відновити можливість реєстрації купівлі-продажу нерухомості планується протягом місяця.

Наразі ж продати або придбати нерухомість в Україні поки що неможливо, оскільки робота реєстру речових прав на нерухоме майно обмежена, в тому числі, у зв’язку з можливими шахрайськими схемами.