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Новини
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Веревський викупив чверть земельного банку агрохолдингу "Кернел" за $210 мільйонів

кернел,веревский

Рада директорів агропромислової групи "Кернел" прийняла рішення відмовитися від частини своїх рослинницьких господарств, а саме, 134 тис. га земельного банку та пов'язаної з ним інфраструктури, обладнання та оборотного капіталу для зниження бізнес-ризиків та покращення середньострокової ліквідності в умовах військового вторгнення РФ у Україною.

Активи будуть продані головному акціонеру та голові ради директорів агрохолдингу Андрію Веревському за $210 млн, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на біржове повідомлення "Кернела".

Причиною такого скорочення активів аграрна група вказує блокаду експорту з українських морських портів військовими кораблями країни-агресора РФ, що негативно впливає на фінансові показники агрохолдингу та створює ризики розпаду його рослинницького сегменту.

"Невизначеність щодо термінів та можливості відновлення експорту soft commodities через українські чорноморські порти поряд з існуючими значними обмеженнями пропускної спроможності альтернативних логістичних експортних маршрутів можуть призвести до примусового розпаду сільськогосподарських угідь в Україні в майбутньому, суттєво знижуючи майбутні фінансові показники фермерського бізнесу", – наголосила компаній у біржовому повідомленні.

Уточнюється, що ніхто з місцевих чи іноземних потенційних інвесторів не виявив інтересу до придбання цих активів через несприятливі перспективи агробізнесу в Україні у воєнний час, тому мажоритарій холдингу Веревський погодився виступити у ролі інвестора останньої інстанції для підтримки компанії в поточних обставинах, уклавши 26 квітня угоду з радою директорів "Кернела" про відчуження відповідних активів.

"Винагорода, яка має бути виплачена покупцем компанії, становить $210 млн, що має на увазі суттєву премію порівняно з актуальним станом ринку", – підсумував агрохолдинг у повідомленні.

Станом на липень 2021 року земельний банк "Кернела" складав 510 тис. га.

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Як повідомлялося, за друге півріччя 2022 фінансового року (ФР, липень-грудень 2021 року) "Кернел" наростив виручку на 42% порівняно з аналогічним періодом попереднього року – до $3,2 млрд, EBITDA – на 9%, до $608 млн та чистий прибуток – на 21% до $401 млн.

Нагадаємо, "Кернел" – виробник та експортер соняшникової олії, що працює у виробництві, експорті та внутрішніх продажах соняшникової олії, рослинництві, експорті зернових культур, надання послуг із зберігання та перевалки зерна на елеваторах та в портових терміналах. За даними агрохолдингу, він займає перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%), а також є найбільшим виробником та продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні.

Найбільшим співвласником "Кернела" через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський із часткою 39,28%.

Автор: 

земля (864) Веревський Андрій (163) Кернел (218)


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Кому война а кому мать родна . Когда армия и весь народ тяжелой ценой защищает свою страну кое кто не знаю как их назвать то ли уродами то ли предателями грабят и добивают ее.
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27.04.2022 17:40 Відповісти
Не варто мати справу з жуліками. Всі украінські компаніі, які вийшли на європейські біржі тупо «кинули» інвесторів… Включно «Кернел»…

Єдина надія, що хтось з західних фондів подасть в суд на Вереського в ЄС…
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27.04.2022 18:35 Відповісти
раздуплите пож о чем речь. они получили кеш/кредит и не отдали прикрываясь воен.положением/потерями войны?
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28.04.2022 14:10 Відповісти
Ось на це в нього гроші є, а так бідна людина.
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27.04.2022 18:42 Відповісти
Ніби ще молодий, зовсім на пенсіонера не схожий за фото, але чомусь не на фронті, бо бабла куча награбував. А може фейсбук винайшов чи "вічний двигун", а скільки сплатив податків від непосильно нажитого. А коли це хитрий спосіб виведення капіталу, бо це ж не тупа контрабанда мільйонів дупутата суркіса. А діти наші в окопах. Я не завидую чужим грошам, але що той "спеціаліст" зробив для держави??? Колись таки виникне питання і до Веревського, особливо і в першу чергу у хлопців, які повернуться з війни...
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28.04.2022 09:57 Відповісти
сильно пацаны с 2014 предъявили? выживали как могли и в основном возле тех кто их использовал
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28.04.2022 14:12 Відповісти

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