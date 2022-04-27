Веревський викупив чверть земельного банку агрохолдингу "Кернел" за $210 мільйонів

Рада директорів агропромислової групи "Кернел" прийняла рішення відмовитися від частини своїх рослинницьких господарств, а саме, 134 тис. га земельного банку та пов'язаної з ним інфраструктури, обладнання та оборотного капіталу для зниження бізнес-ризиків та покращення середньострокової ліквідності в умовах військового вторгнення РФ у Україною.

Активи будуть продані головному акціонеру та голові ради директорів агрохолдингу Андрію Веревському за $210 млн, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на біржове повідомлення "Кернела".

Причиною такого скорочення активів аграрна група вказує блокаду експорту з українських морських портів військовими кораблями країни-агресора РФ, що негативно впливає на фінансові показники агрохолдингу та створює ризики розпаду його рослинницького сегменту.

"Невизначеність щодо термінів та можливості відновлення експорту soft commodities через українські чорноморські порти поряд з існуючими значними обмеженнями пропускної спроможності альтернативних логістичних експортних маршрутів можуть призвести до примусового розпаду сільськогосподарських угідь в Україні в майбутньому, суттєво знижуючи майбутні фінансові показники фермерського бізнесу", – наголосила компаній у біржовому повідомленні.

Уточнюється, що ніхто з місцевих чи іноземних потенційних інвесторів не виявив інтересу до придбання цих активів через несприятливі перспективи агробізнесу в Україні у воєнний час, тому мажоритарій холдингу Веревський погодився виступити у ролі інвестора останньої інстанції для підтримки компанії в поточних обставинах, уклавши 26 квітня угоду з радою директорів "Кернела" про відчуження відповідних активів.

"Винагорода, яка має бути виплачена покупцем компанії, становить $210 млн, що має на увазі суттєву премію порівняно з актуальним станом ринку", – підсумував агрохолдинг у повідомленні.

Станом на липень 2021 року земельний банк "Кернела" складав 510 тис. га.

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Як повідомлялося, за друге півріччя 2022 фінансового року (ФР, липень-грудень 2021 року) "Кернел" наростив виручку на 42% порівняно з аналогічним періодом попереднього року – до $3,2 млрд, EBITDA – на 9%, до $608 млн та чистий прибуток – на 21% до $401 млн.

Нагадаємо, "Кернел" – виробник та експортер соняшникової олії, що працює у виробництві, експорті та внутрішніх продажах соняшникової олії, рослинництві, експорті зернових культур, надання послуг із зберігання та перевалки зерна на елеваторах та в портових терміналах. За даними агрохолдингу, він займає перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%), а також є найбільшим виробником та продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні.

Найбільшим співвласником "Кернела" через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський із часткою 39,28%.