Греція допоможе Болгарії після припинення постачання газу з Росії, – прем'єр-міністр

Греція запропонує допомогу Болгарії після того, як Росія перекриє постачання газу.

Про це заявив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс своєму болгарському колезі, передає ekathimerini.

Лідери двох країн обговорили це питання телефоном.

"Прем’єр-міністр сказав, що Греція допоможе Болгарії впоратися з новою ситуацією, спричиненою російськими рішеннями щодо енергетики", – йдеться в заяві офісу Міцотакіса, не надавши додаткових подробиць.

Російський "Газпром" заявив, що припинив постачання газу до Болгарії та Польщі через несплату за газ в рублях.

Грецьке джерело, близьке до цього, повідомило Reuters, що Афіни можуть допомогти Софії, повернувши в зворотний потік трубопровід "Турецький потік", механізм, який використовувався раніше. Цей трубопровід доставляє російський газ до Греції через Чорне море, Туреччину та Болгарію.

За словами прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова, Міцотакіс заявив, що довго відкладений газовий канал між двома сусідами, інтерконектором Греція-Болгарія (IGB), має бути готовий до червня.

"Він [Міцотакіс] також підтвердив спільні дії щодо диверсифікації через зріджений природний газ", – додав Петков.

Міцотакіс скликав 27 квітня екстрену нараду з представниками енергетичного сектору, щоб обговорити вплив рішення "Газпрому" на постачання газу Греції.

Греція покладається на російський газ на понад 30% своїх річних потреб в енергії, і наступний платіж "Газпрому" за контрактом, термін дії якого закінчується в 2026 році, відбудеться в травні.

Афіни поки не уточнили, як вони будуть здійснювати платіж, але заявили, що можуть на невизначений термін уникнути проблем із постачанням газу, навіть якщо Росія зупинить потік газу.

Відповідно до плану на випадок надзвичайних ситуацій, Греція заявила, що може отримати додатковий скраплений і трубопровідний газ з Азербайджану та перевести чотири газові електростанції на дизельне паливо. У наступні два роки в якості тимчасового заходу також буде розширено видобуток вугілля.