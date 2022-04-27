"Газпром" повністю призупинив постачання газу до Польщі та Болгарії

Російський "Газпром" повністю призупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) та PGNiG (Польща) через відмову переходити на оплату в рублях.

Про це йдеться у заяві компанії, передає Інтерфакс.

"Станом на кінець робочого дня 26 квітня "Газпром експорт" не отримав платежі за постачання газу у квітні від цих компаній "Булгаргаз" (Болгарія) та PGNiG (Польща) у рублях, відповідно до указу президента РФ № 172 від 31.03.2022 року платежі за газ, що постачається з 1 квітня, мають здійснюватися в рублях з використанням нових реквізитів, про що контрагенти були вчасно поінформовані", – зазначили в компанії.

Зазначається, що у зв'язку з цим "Газпром експорт" повідомив "Булгаргаз" та PGNiG про зупинення постачання газу – з 27 квітня і до моменту здійснення оплати в рублях.

"Болгарія та Польща є транзитними державами. У разі несанкціонованого відбору російського газу з транзитних обсягів до третіх країн, постачання для транзиту буде скорочено на цей обсяг", – наголосив "Газпром".

Як повідомлялося, напередодні Польська державна нафтогазова компанія PGNiG отримала лист від російського "Газпрому" про припинення постачання газу за Ямальським контрактом через відмову переходити на оплату в рублях. У польській компанії наголосили, що "призупинення поставок природного газу є порушенням Ямальського контракту, і тому компанія вживе відповідних заходів для відновлення поставок природного газу за Ямальським контрактом".

Отримання листа від "Газпром експорту" щодо припинення постачання газу також заявило й міністерство енергетики Болгарії. У відомстві наголосили, що болгарська сторона повністю виконала свої зобов'язання та здійснила всі платежі за чинною угодою на постачання газу, своєчасно, суворо та відповідно до її положень.

"Після аналізу, проведеного державною компанією "Булгаргаз" і Болгарським енергетичним холдингом (BEH), було виявлено, що нова двоетапна процедура оплати, запропонована Росією, не відповідає чинному контракту, який діє до кінця цього року, і створює значні ризики для Болгарії, в тому числі здійснення платежів без отримання газу з російської сторони", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це,. а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.