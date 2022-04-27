SpaceX Ілона Маска зареєструвала представництво в Україні, – Федоров

В Україні зареєстровано представництво компанії SpaceX Ілона Маска – Starlink Ukraine.

Про це повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") як представництво компанії SpaceX щойно зареєстровано в Україні!", – написав Федоров.

Нагадаємо, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало уряду України 5000 терміналів Starlink завдяки партнерству з компанією SpaceX, які здатні забезпечити безперебійну передачу даних з будь-якої точки України.

Крім того, глобальна супутникова система для доступу до інтернету Starlink розпочала роботу на відкриттям представництва в Україні.

Starlink – глобальна супутникова система для доступу до інтернету у важкодоступних куточках Землі.