Польща вимагає компенсацію від "Газпрому" за зупинку постачання російського газу

Польські компанії вживатимуть юридичних заходів для того, щоб отримати від "Газпрому" компенсації за призупинення постачання газу.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає enkorr.

Йдеться про ті компанії, які уклали контракт із російською компанією, уточнив Дуда під час зустрічі з президентом Чехії Мілошем Земаном. Він сказав, що через рішення "Газпрому" припинити постачання газові контракти де-факто виявилися зірваними, а їхні умови – порушеними.

"Я глибоко в це вірю, що вони отримають відповідні компенсації від російської сторони, від "Газпрому" за порушення умов договору", – цитує президента Польщі ANGI.

Раніше 27 квітня "Газпром" повідомив, що повністю призупинив експорт газу в Болгарію й Польщу через те, що країни не сплатили постачання в рублях.