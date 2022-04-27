Українські малі виробництва зможуть отримати $1000 на підтримку власних брендів

В Україні запускають проєкт допомоги малим українським виробництвам під час повномасштабної війни.

Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України", АТ "Укрпошта" та ГО TECHBUREAU за підтримки Національного проєкту з розвитку підприємництва та експорту "Дія.Бізнес" запускають ініціативу Made in UA Support Project, передає Укрінформ.

У рамках проєкту 100 українських крафтових виробників, які готові залишатися в Україні та шукають шлях для продовження діяльності, зможуть отримати по $1000 на підтримку своїх брендів.

Окрім того, 11 виробникам будуть надані промокоди на безкоштовну міжнародну доставку номіналом від 5 тис. грн до 30 тис. грн від "Укрпошти".

Ще 10 виробників зможуть отримати персоналізовані безкоштовні поради щодо розвитку власної справи від "Дія.Бізнес".

Наголошується, що взяти участь у проєкті можуть виробники фізичних товарів, зареєстровані як ФОП другої та третьої групи або ТОВ. Виробництво цих товарів має бути розташованим в Україні.

Подати заявку на участь можна за посиланням.

Заявки будуть приймати з 27 квітня до 10 травня. Результати внутрішнього голосування будуть оголошені 24 травня.