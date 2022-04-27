"Нова пошта" відновила доставку із закордонних інтернет-магазинів

"Нова Пошта Глобал", що входить до групи компаній "Нова пошта", відновила доставку замовлень з інтернет-магазинів США, Німеччини, Франції, Іспанії, Великобританії, Польщі, Туреччини та Італії.

Як повідомляє пресслужба компанії, зараз ведеться робота із запуску найближчим часом доставок з інтернет-магазинів Китаю.

У "Новій пошті" зазначають, що через сервіс NP Shopping українці можуть замовляти необхідні товари у закордонних інтернет-магазинах, які не мають прямої доставки в Україну.

Вартість доставки залежить від ваги посилки: що більша вага, то нижча вартість доставки. Точну ціну можна розрахувати за допомогою спеціального калькулятора на сайті NP Shopping.

Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" відновила кур’єрську доставку та забір по всій Київській області.