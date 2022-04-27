Росія почне витрачати кошти резервного фонду Путіна

Дефіцит федерального бюджету в 2022 році в Росії складе як мінімум 1,6 трильйона рублів ($21,5 млрд), для його фінансування влада РФ почне використовувати кошти Фонду національного добробуту (ФНБ).

Про це заявив міністр фінансів РФ Антон Сілуанов, повідомляє російський Інтерфакс.

"Всі доходи, які ми зберемо, підуть на витрати. Вистачить цих грошей на витрати? В умовах наданих відстрочок за страховими внесками – не вистачить. Чим замінити ці доходи, що випадають, у державних позабюджетних фондів? Фінансами федерального бюджету. Де взяти гроші федеральному бюджету? У Фонді національного добробуту (ФНБ), тобто ці обсяги відстрочки 1,1 трлн і 540 млрд рублів у другому та третьому кварталі будуть компенсовані додатковими видатками поточного року з федерального бюджету державним позабюджетним фондам. Ось це перший обсяг, який вимагатиме збільшення дефіциту бюджету", – розповів Сілуанов.

Він визнав, що раніше російський уряд прогнозував бездефіцитний бюджет на 2022 рік.

"Спочатку наша логіка була, що доходи рівні витратам. Зараз вона скоригована", – сказав Сілуанов.

Відповідаючи на запитання, який може бути дефіцит за підсумками року, міністр зазначив: "У нас одна відстрочка 1,6 трлн рублів, як мінімум на цю величину витрати будуть більшими за доходи".

Говорячи про те, яким дефіцит може бути максимально, Силуанов пояснив: "Все залежатиме від заходів реагування, скільки вжито яких заходів підтримки. Я сподіваюся, що основні вжиті".

Водночас міністр висловив сподівання, що ці кошти мають повернутись наступного року, коли починаючи з травня компанії почнуть сплачувати відстрочені внески.

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Сілуанов також зазначив, що Мінфін РФ прогнозує надходження додаткових доходів від експорту нафти та газу на суму майже 3 трлн рублів, але у зв'язку зі зниженням дивідендів, податку на прибуток, утилізаційного збору відбудеться зниження ненафтогазових доходів приблизно на 1,5 трлн рублів.

"Тому близько 1,4-1,5 трлн рублів, ми розраховуємо, будуть додаткові доходи. А додаткові витрати 4 трлн рублів. Різниця фінансуватиметься з перехідних залишків, внутрішніх резервів наших, у тому числі резервного фонду, і перерозподілу", – пояснив він.

Законом про бюджет РФ на поточний рік передбачено 1ого профіцит у розмірі 1,33 трлн рублів (1% до ВВП), у 2023 році він запланований в обсязі 299,1 млрд рублів (0,2% до ВВП), у 2024 році очікується дефіцит обсягом 522,7 млрд рублів (0,3% до ВВП).

На початку квітня прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що у 2022 році виконання бюджету Росії очікується з "нульовим профіцитом".

За даними Мінфіну РФ, обсяг Фонду національного добробуту (ФНБ) на 1 квітня 2022 року становив 13,05 трлн рублів (еквівалент $155,227 млрд).

Фонд національного добробуту використовується як антикризовий фонд владою РФ, він наповнюється за рахунок нафтогазових доходів федерального бюджету, частина коштів ФРБ також входить до золотовалютних резервів Росії.