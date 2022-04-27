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Новини
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Росія почне витрачати кошти резервного фонду Путіна

путин

Дефіцит федерального бюджету в 2022 році в Росії складе як мінімум 1,6 трильйона рублів ($21,5 млрд), для його фінансування влада РФ почне використовувати кошти Фонду національного добробуту (ФНБ).

Про це заявив міністр фінансів РФ Антон Сілуанов, повідомляє російський Інтерфакс.

"Всі доходи, які ми зберемо, підуть на витрати. Вистачить цих грошей на витрати? В умовах наданих відстрочок за страховими внесками – не вистачить. Чим замінити ці доходи, що випадають, у державних позабюджетних фондів? Фінансами федерального бюджету. Де взяти гроші федеральному бюджету? У Фонді національного добробуту (ФНБ), тобто ці обсяги відстрочки 1,1 трлн і 540 млрд рублів у другому та третьому кварталі будуть компенсовані додатковими видатками поточного року з федерального бюджету державним позабюджетним фондам. Ось це перший обсяг, який вимагатиме збільшення дефіциту бюджету", – розповів Сілуанов.

Він визнав, що раніше російський уряд прогнозував бездефіцитний бюджет на 2022 рік.

"Спочатку наша логіка була, що доходи рівні витратам. Зараз вона скоригована", – сказав Сілуанов.

Відповідаючи на запитання, який може бути дефіцит за підсумками року, міністр зазначив: "У нас одна відстрочка 1,6 трлн рублів, як мінімум на цю величину витрати будуть більшими за доходи".

Говорячи про те, яким дефіцит може бути максимально, Силуанов пояснив: "Все залежатиме від заходів реагування, скільки вжито яких заходів підтримки. Я сподіваюся, що основні вжиті".

Водночас міністр висловив сподівання, що ці кошти мають повернутись наступного року, коли починаючи з травня компанії почнуть сплачувати відстрочені внески.

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Сілуанов також зазначив, що Мінфін РФ прогнозує надходження додаткових доходів від експорту нафти та газу на суму майже 3 трлн рублів, але у зв'язку зі зниженням дивідендів, податку на прибуток, утилізаційного збору відбудеться зниження ненафтогазових доходів приблизно на 1,5 трлн рублів.

"Тому близько 1,4-1,5 трлн рублів, ми розраховуємо, будуть додаткові доходи. А додаткові витрати 4 трлн рублів. Різниця фінансуватиметься з перехідних залишків, внутрішніх резервів наших, у тому числі резервного фонду, і перерозподілу", – пояснив він.

Законом про бюджет РФ на поточний рік передбачено 1ого профіцит у розмірі 1,33 трлн рублів (1% до ВВП), у 2023 році він запланований в обсязі 299,1 млрд рублів (0,2% до ВВП), у 2024 році очікується дефіцит обсягом 522,7 млрд рублів (0,3% до ВВП).

На початку квітня прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що у 2022 році виконання бюджету Росії очікується з "нульовим профіцитом".

За даними Мінфіну РФ, обсяг Фонду національного добробуту (ФНБ) на 1 квітня 2022 року становив 13,05 трлн рублів (еквівалент $155,227 млрд).

Фонд національного добробуту використовується як антикризовий фонд владою РФ, він наповнюється за рахунок нафтогазових доходів федерального бюджету, частина коштів ФРБ також входить до золотовалютних резервів Росії.

Автор: 

держбюджет (1576) дефіцит (455) росія (14276) Сілуанов Антон (75)


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Топ коментарі
+7
Больной перед смертью потел?
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27.04.2022 21:21
+4
Пусть кацапы голодают
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27.04.2022 23:00
+4
не ну сверхдежава, им там виднее
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28.04.2022 00:12
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Больной перед смертью потел?
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27.04.2022 21:21 Відповісти
Рабссияне и потеть, и обделываться будут, но путлер из своего личного кошелька ничего не даст.
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28.04.2022 12:49 Відповісти
Пусть кацапы голодают
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27.04.2022 23:00 Відповісти
не ну сверхдежава, им там виднее
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28.04.2022 00:12 Відповісти
Зараз нестача грошей в казні Рашi, оцінюється в 1,6 трлн рублів, а обсяг ФНБ на 1 березня був 12,9 трлн рублів. Критично, чи не помiтять? Сенсацiї, я не помiтив
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28.04.2022 15:51 Відповісти
Мертві бджоли не гудуть.
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28.04.2022 00:21 Відповісти
наш вєлікій русскій народ всьо відєржіт - аналогов в мірє нєт і єщьо скоро нє будєть...
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28.04.2022 12:48 Відповісти
наш вєлікій русскій народ всьо відєржіт і всєх побєдіт - аналогов в мірє нєт і єщо скоро нє будєт
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28.04.2022 12:50 Відповісти
картинка на прощание от хла лохторату.. денеХ нет, все про+++ли ..

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28.04.2022 15:16 Відповісти
🔴⚫ Картина маслом: вошдь пи@орасов.
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28.04.2022 18:49 Відповісти
на момент ведення війни проти України, ***** отримує 30 мільярдів баксів щомісяця.
а саме березень, квітень.
і це тільки від нафти, газу та вугілля.
про які накуй санкції нав заявляють "наші партнери"???
як що це перспектива на майбутнє, то у України є питання.
А ЧИ БУДЕ У НАС ЦЕ МАЙБУТНЕ???????????????????????? з таким підходом.
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28.04.2022 16:15 Відповісти
НЕ ПУТИНА !!! А СТАРОЙ ДУРНОЙ ОБЕЗЬЯНЫ !)
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28.04.2022 18:16 Відповісти
🔴⚫ Там уже все украли. Просто пупкину подкладывают ложную инфу. 🔴⚫
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28.04.2022 18:47 Відповісти
НИКТО НЕ ХОЧЕТ **** СТАРОГО ПДРА ПУТИНА )))
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29.04.2022 03:47 Відповісти

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