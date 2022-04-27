Швейцарія заборонила імпорт вугілля та ікри з Росії

Влада Швейцарії запроваджує заборону на постачання вугілля з Росії, приєднавшись таким чином до п’ятого пакету санкцій ЄС.

Про це йдеться в заяві Федеральної ради Швейцарії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Нові обмежувальні заходи включають масштабні санкції проти постачання товарів, включаючи заборону на імпорт вугілля, а також товарів, які є важливим джерелом доходу для РФ (лісоматеріали, цемент, морепродукти, ікра)", – наголошується у повідомленні.

"Також буде заборонено експорт до Росії товарів, які допомагають посилювати російський промисловий потенціал (наприклад, промислових роботів та певних хімічних продуктів)", – зазначається у документі.

Швейцарія також запроваджує заборону на "будь-яку підтримку російських компаній, що перебувають у власності держави або під її контролем". Крім цього, громадяни РФ більше не зможуть реєструвати трасти у Швейцарії.

Таким чином, Швейцарія слідом за ЄС запровадила значну частину санкцій, крім заборони на отримання держконтрактів російськими громадянами та організаціями або структурами, створеними в РФ.

Крім цього, влада Швейцарії розширила заборону на експорт банкнот та продаж цінних паперів громадянам Білорусі. Зокрема, що якщо раніше цей захід поширювався лише на цінні папери та банкноти у швейцарських франках та євро, то тепер він застосовний до всіх офіційних валют країн ЄС. Аналогічну заборону Швейцарія планує запровадити і щодо РФ.

Нові санкції набирають чинності в середу о 18:00 за місцевим часом (19:00 за київським часом).

Влада Швейцарії нагадує, що 13 квітня міністерство економіки, освіти та науки країни оновило у зв'язку із ситуацією в Україні санкційні списки, включивши до нього близько 200 юридичних та фізичних осіб.

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Як повідомлялося, на початку квітня ЄС опублікував п'ятий пакет санкцій проти РФ та Білорусі. Під нові європейські санкції потрапили понад 200 фізосіб та 18 організацій, серед яких були підприємці так званих "ЛНР" та "ДНР", а також члени сімей осіб, які вже перебували під санкціями. Також запроваджено санкції проти компаній, виробництво та технології яких пов'язані з російською агресією в Україні.

Також ЄС вирішив заборонити імпорт із РФ деяких типів деревини, цементу, добрив, морепродуктів, спиртних напоїв, ікри та запровадити обмеження на експорт до РФ квантових комп'ютерів та передових напівпровідників, високотехнологічної електроніки, програмного забезпечення, чутливого обладнання та обладнання для транспорту, суден.

Крім іншого, п'ятим пакетом санкцій проти Росії передбачено ембарго на постачання в ЄС вугілля та інших видів твердого палива з РФ до ЄС, яке почне діяти з 10 серпня 2022 року, заборона на імпорт хлористого калію з Білорусі через Росію, заборона на доступ судів РФ до порти країн ЄС та заборона на доступ на свою територію дорожнього транспорту з РФ та Білорусі.