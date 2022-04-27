Hyatt припинить надавати послуги з управління готелями в Росії

Міжнародний готельний оператор Hyatt з 14 травня зупиняє операційне управління готелями на території Росії.

Про це йдеться у повідомленні ТОВ "Хотел девелопмент компані", яке є власником готелів мережі Hyatt у Єкатеринбурзі, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, управління двома готелями в Єкатеринбурзі буде передано російським співробітникам.

"У разі Єкатеринбурга не йдеться ні про зупинення роботи готелів, ні про зміну бренду – міжнародна компанія зупиняє тільки операційне управління. Діючі угоди між партнерами також не розриваються, прийняте рішення має тимчасовий характер і може бути змінено разом із зміною обставин", – уточнюється у повідомленні.

Як повідомлялося, мережа Hyatt у березні оголосила про припинення будь-яких нових інвестицій у Росії, де компанія мала шість готелів. Пізніше, в середині квітня, оператор заявив, що на тлі війни в Україні Hyatt "продовжує оцінювати існуючі угоди із сторонніми організаціями, які володіють готелями Hyatt у Росії".

При цьому мережа припинила відносини з московським готелем Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park і з 15 квітня перестала керувати одним із найбільших готелів Сочі – Hyatt Regency Sochi.

Hyatt Regency Sochi з 15 квітня змінила назву на Grand Karat Sochi.

Газета Financial Times цього тижня повідомила, що найбільші міжнародні готельні групи знову опинилися під тиском з метою розірвати операційні контракти в Росії після того, як Best Western і Hyatt першими розірвали угоди з російськими власниками готелів. Українська асоціація готелів та курортів розкритикувала міжнародні готельні компанії за те, що вони не зайняли "етичну позицію", як Best Western, яка цього місяця видалила зі свого сайту шість російських готелів, попередньо надіславши своїм партнерам лист про вихід з Росії.

Готельні групи повільніші за інші компанії споживчого сектору бойкотують Росію або скорочують свої операції з РФ на тлі війни в Україні, додає видання.