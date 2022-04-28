Для переселенців побудують 30 тисяч квартир до кінця року, – Офіс президента

До кінця року Україна планує побудувати для внутрішньо переміщених осіб 30 тис. квартир.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, за час повномасштабної війни кількість ВПО склала понад 2 млн людей.

"До кінця 2022 року ми плануємо побудувати 30 тис. квартир загальною вартістю 36 млрд грн", – написав він у Telegram.

Загалом, станом на сьогодні, державі необхідно надати майже 600 тис. квартир для забезпечення переселенців житлом.

Як поідомлялося, уряд запровадив новий механізм забезпечення житлом внутрішньо перемщенних осіб. Документ затверджує Порядки з формування фондів житла для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання переселенців та викупу, будівництва житла з метою передачі для тимчасового проживання ВПО.

Раніше заступник голова ОП Кирило Тимошенко заявляв, що Офіс президента спільно з урядом готує програму будівництва та придбання у забудовників декількох десятків тисяч кварти для внутрішньо переміщених осіб у 10 регіонах.

За його словами, йдеться як про викуп у забудовників квартир у майже готових будинках, так і про будівництво багатоквартирних будників.