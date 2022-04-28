Shell відмовилася від сірої схеми перепродажу російської нафти, – ЗМІ

Компанія Shell змінила умови подання своїх тендерних заявок і повністю відмовилася від закупівель російської нафти та нафтопродуктів, зокрема в сумішах, які дають змогу маскувати угоди з російською сировиною й обходити санкції.

Про це повідомляє оглядач Bloomberg Хав'єр Блас, передає галузеве видання enkorr.

Блас був автором публікації, в якій розкрив маніпуляції Shell: компанія стала використовувати так звану "латвійську суміш", у складі якої до 49% російської нафти, що дає змогу приховувати в документах її походження.

Нагадаємо, у лютому Shell оголосила про рішення вийти зі спільних із "Газпромом" і "Газпром нєфтью" підприємств, включаючи "Сахалін-2", "Єнісей" і "Салим петролеум", а також припинити участь у проєкті "Північний потік-2". У березні компанія оголосила, що має намір відмовитись від участі у всіх російських вуглеводневих проєктах, а також припинити спотові закупівлі нафти з РФ.

При цьому раніше у квітні ЗМІ повідомляли, що Shell внесла корективи до своїх контрактів – компанія купувала нафту з РФ у разі, якщо вона щонайменше на наполовину змішана з нафтою з іншої країни. Таку суміш трейдери називають "латвійською" – змішування відбувається у латвійському порту "Вентпілс". Під час заборони на експорт венесуельської нафти трейдери казали про "малайзійську" або "сінгапурську" суміші.

Як також пише Reuters із посиланням на торгові документи компанії, Shell заявила, що більше не прийматиме нафту російського походження, зокрема у складі змішаних продуктів.