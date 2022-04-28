Тютюновий концерн Imperial Brands позбавився бізнесу в Росії

Один з найбільших світових виробників тютюнової продукції – британський концерн Imperial Brands – перестав володіти активами у Росії.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".



Зазначається, що структурам Imperial Brands – Imperial Tobacco Holdings (Netherlands) B.V. та німецькій Reemtsma Cigarettenfabriken належало відповідно 90% та 10% часток у ТОВ "Імперіал Тобакко Продаж та Маркетинг". Нідерландська Imperial Tobacco також володіла 100% у ТОВ "Імперіал Тобакко Волга" (виробнича компанія).



Із 27 квітня обидва компанії тепер належать чотирьом фізособам. По 30% в "Імперіал Тобакко Продаж та Маркетинг" та "Імперіал Тобакко Волга" належать Олександру Кобзєву та Костянтину Іванову, 28% – у Сергія Бронецького, 12% – у Олександра Наумова.

Кобзєв входив до ради директорів АТ "Торгівельна компанія "Мегаполіс" – найбільшого в РФ дистриб'ютора сигарет. Іванов працював фінансовим директором у "Діксі Груп". Бронецький – основний власник ТОВ "Бабілон" (Babylon Vardex Group), яке займається дистрибуцією нікотиновмісної продукції. Наумов – власник та гендиректор ТОВ "Резалт Консалтинг".

Як повідомлялося, у березні Imperial Brands оголосила про призупинення роботи в РФ, включаючи виробництво на заводі у Волгограді, продажі та маркетингову активність, а потім розпочала переговори про передачу бізнесу з російською юрособою.

Imperial Brands plc, колишня Imperial Tobacco Group plc – міжнародна тютюнова компанія, четверта в світі за величиною. Випускає сигарети під брендами Davidoff, Gauloises, JPS, Fine, West та інші.

У РФ компанія працює через ТОВ "Імперіал Тобакко Волга" (виробнича структура) та ТОВ "Імперіал Тобакко Продаж та Маркетинг". Виручка "Імперіал Тобакко Продажі та Маркетинг" у 2021 році скоротилася становила 69,94 млрд рублів.

Про вихід з російського ринку раніше оголосила ще одна тютюнова компанія - British American Tobacco plc (марки Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Lucky Strike, "Ява" та ін.). BAT ініціювала процес "швидкої передачі" бізнесу в РФ відповідно до міжнародного та місцевого законодавства.

Тютюновий концерн Philip Morris International (Marlboro, L&M, Bond Street, Parliament та ін.) повідомляв, що розглядає реструктуризацію бізнесу в РФ, включаючи передачу активів.

Крім того, найбільша компанія на тютюновому ринку РФ – Japan Tobacco International (Winston, LD, Camel, Sobranie, "Донской табак", Kiss, Play, "Петро I" та ін) – оголосила, що розглядає можливість продажу свого бізнесу в РФ.