Ціни на вживані автомобілі в Росії підскочили на 40-75%

За січень-березень 2022 року зростання цін на вживані автомобілі в РФ склало 20-50%, а за останні 12 місяців – 39-75%.

За даними російського банку "Откритіє", який активно займається автокредитуванням, найбільше машини дорожчали у лютому та березні, пише "Коммерсант".

"У звичайній ситуації подорожчання автомобілів з пробігом на ринку проходить далеко не такими активними темпами, як у сфері нових машин, і помітно розтягнуте в часі. Однак нинішня весна змінила це правило", – констатували у російському банку.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року , найбільше подорожчали наступні моделі:

Kia Sorento – з 2,3 млн до 4,08 млн руб. (75,3%);

Skoda Octavia – з 1,5 млн до 2,5 млн руб. (+69,3%);

Volkswagen Polo – з 959 тис. до 1,5 млн руб. (+60,4%);

Lada Granta – з 506 тис. До 808 тис. руб. (+ 59,5%);

BMW 5 – з 3,7 млн ​​до 5,9 млн руб. (+57,8%).

Порівняно з попереднім кварталом найбільше в РФ подорожчали:

Volkswagen Polo – з 1,03 млн до 1,5 млн руб. (+49,3%);

Skoda Octavia – з 1,7 млн ​​до 2,5 млн руб. (+45,1%);

Skoda Rapid – з 1,03 млн до 1,5 млн руб. (+44,3%);

Hyundai Solaris – з 1 млн до 1,4 млн руб. (+44,3%);

Kia Sorento – з 2,9 млн до 4,08 млн руб. (+42,4%).

Як повідомлялося, за офіційними даними виробництво легкових автомобілів в РФ у березні 2022 року на тлі масової зупинки автомобільних заводів через санкції та нестачу комплектуючих впало на 72,1% – до 40,9 тисяч машин.