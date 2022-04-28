БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Влада Росії заклала в стратегію розвитку авіаційної галузі канібалізацію флоту

Мінтранс Росії підготував стратегію розвитку російської авіагалузі до 2030 року, яка передбачає зниження пасажиропотоку на тлі скорочення парку іноземних літаків внаслідок "канібалізації" наявного флоту через відсутність сертифікованих запчастин.

Як пише "Коммерсант", у цій стратегії два сценарії – базовий та песимістичний.

У базовому варіанті передбачається, що російські авіакомпанії зможуть знайти канали поповнення запасів комплектуючих та витратних матеріалів, однак до третини нинішнього авіапарку все одно доведеться розібрати на запчастини.

"У результаті до кінця 2025 року не менше 70% іноземного авіапарку залишаються в експлуатації", – йдеться у першому прогнозі.

Песимістичний варіант передбачає, що знайти запчастини для іноземних літаків не вдасться, тоді з другого півріччя 2022 року парк іноземних літаків "інтенсивно скорочується, і надалі його розбирання забезпечує льотну придатність авіапарку, що залишається в експлуатації".

Яка частина літаків залишиться придатною для експлуатації за таких умов не уточнюється, але, за словами джерела газети в Мінтрансі, найгірший сценарій передбачає зупинку від половини до двох третин авіапарку.

"Першорядним завданням", йдеться у документі, є отримання запчастин та витратних матеріалів для техобслуговування, оскільки "поточний рівень забезпеченості за окремими позиціями становить від двох до п'яти місяців".

Загалом у Росії, за даними Мінтрансу, експлуатуються 1287 літаків (включаючи вантажні, приватні та державіацію), з них на 20 квітня у російському реєстрі зареєстровано 1140 суден. При цьому, йдеться у стратегії, "тільки 470 вироблено в Росії чи колишньому СРСР". На літаках іноземного виробництва та російському SSJ100, на якому зараз встановлені іноземні двигуни, агрегати та комплектуючі, перевозиться понад 90% пасажирів до РФ.

Як повідомлялося, раніше РФ відмовилася повертати власникам літаки, які російські авіакомпанії використовували на умовах лізингу. Для цього влада РФ також ухвалила спеціальне законодавство, побоюючись, що російські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти без повітряних суден світових виробників. При цьому, 78 літаків російських перевізників таки заарештували за кордоном.

+11
"Канібалізація"!

Термін, який чи не найліпше характеризує ситуацію на Московії у найближчі років так зо 5 щонайменьше!
28.04.2022 18:49
+6
Да лапти, теперь усе.
28.04.2022 17:35
+5
канибализация это же так по-русски !

С берез, неслышен, невесом,
Слетает желтый лист.
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист.
Вздыхают, жалуясь, басы,
И, словно в забытьи,
Сидят и КУШАЮТ бойцы -
Товарищей своих....
28.04.2022 19:29
Давайте, ерзямокша, вішайте пд-14 на "Боїнги" А, пд-14 неможливо виробляти, бо наклали санкції, а своїх комплектуючих або нема, або х%°&_ї якості?? Oops...
28.04.2022 18:25
То не поганий двигун, як я чув. Навіть, якщо є комплектуючі, поставити його на боїнги не реально коштовно, та й майже не реально без підтримки того самого боїнгу. Легше робити свої літаки. Але, як я розумію мс21 теж, не на 100% імпортно-заміщений. Будуть из Китаєм щось разом намагатися
29.04.2022 02:22
Просто для прикладу, як я чув, GE навіть не схотів зв'язуватися з інтеграцією свого двигуна на мс21. Прав це робив декілька років. Як це робити без тісної співпраці двигунистів й літаківців - не уявляю.

бог на боїнги поставили нові двигуни - всі бачили, чого коштують такі помилки.
29.04.2022 02:34
От просто з мови зняли
28.04.2022 21:11
"...плюс канібалізація всєй страни." (якщо знаєте, звідки це
28.04.2022 22:58
Есть прекрасное импортозамещение.
28.04.2022 20:16
Знову будуть наспівувати, як 45 років тому: "...да масквии нє давєзьооот"
28.04.2022 22:57
28.04.2022 23:55
КИТАЙ ... КИТАЙ ... ДА ЗДРАВСТВУЕТ КИТАЙ )))
29.04.2022 05:07
ИЗ КАЛИНИНГРАДА ВО ВЛАДИВОСТОК НА ВЕСЛАХ ЧЕРЕЗ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН --- РАШАБЫДЛО БЛАГОДАРИТЕ ***** В.В. И ВСЕХ ЕДИНОСОСОВ ПОДДЕРЖАВШИХ ВОЙНУ . ПАБЕДАБЕСИЕ ВЕРНЕТСЯ ВАШЕЙ БЕНЗОКОЛОНКЕ БУМЕРАНГОМ ПО ***** ОТ ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ
29.04.2022 06:25
Хто зна ...
Почнуть канібалити з літаків . Але до 2030 року можуть добратится й до лаптєногих приматів !
29.04.2022 09:22
На Западе уже поняли свою ошибку с СССР, когда после поражения в холодной войне, Запад открыл рынки и дал возможности для формирования рыночных отношений и проникновения российской экономики во все важные сектора своей экономики. Россия использовала эти экономические возможности для наращивания военного потенциала, вместо того, чтобы идти путем Саудовской Аравии. После победу Украины и всего Запада над рашизмом, более этого не повторится. Россия должна остаться отсталой страной, которая не сможет более угрожать соседям войнами! Так что санкции никто снимать не будет после первой какой то там уступки.
Наоборот! Их так закрутят наРФии, чтобы Китаю даже не захотелось и начинать что либо подобное! Будет полная блокада всех энергоресурсов! Не сразу, но будет! Придется оркам законсервировать скважины, как и свое будущее и своих детей. Вам крыш, рашисты!
29.04.2022 10:57
мокшане, пересаживайтесь на ту
29.04.2022 10:59

