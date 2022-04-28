Влада Росії заклала в стратегію розвитку авіаційної галузі канібалізацію флоту

Мінтранс Росії підготував стратегію розвитку російської авіагалузі до 2030 року, яка передбачає зниження пасажиропотоку на тлі скорочення парку іноземних літаків внаслідок "канібалізації" наявного флоту через відсутність сертифікованих запчастин.

Як пише "Коммерсант", у цій стратегії два сценарії – базовий та песимістичний.

У базовому варіанті передбачається, що російські авіакомпанії зможуть знайти канали поповнення запасів комплектуючих та витратних матеріалів, однак до третини нинішнього авіапарку все одно доведеться розібрати на запчастини.

"У результаті до кінця 2025 року не менше 70% іноземного авіапарку залишаються в експлуатації", – йдеться у першому прогнозі.

Песимістичний варіант передбачає, що знайти запчастини для іноземних літаків не вдасться, тоді з другого півріччя 2022 року парк іноземних літаків "інтенсивно скорочується, і надалі його розбирання забезпечує льотну придатність авіапарку, що залишається в експлуатації".

Яка частина літаків залишиться придатною для експлуатації за таких умов не уточнюється, але, за словами джерела газети в Мінтрансі, найгірший сценарій передбачає зупинку від половини до двох третин авіапарку.

"Першорядним завданням", йдеться у документі, є отримання запчастин та витратних матеріалів для техобслуговування, оскільки "поточний рівень забезпеченості за окремими позиціями становить від двох до п'яти місяців".

Загалом у Росії, за даними Мінтрансу, експлуатуються 1287 літаків (включаючи вантажні, приватні та державіацію), з них на 20 квітня у російському реєстрі зареєстровано 1140 суден. При цьому, йдеться у стратегії, "тільки 470 вироблено в Росії чи колишньому СРСР". На літаках іноземного виробництва та російському SSJ100, на якому зараз встановлені іноземні двигуни, агрегати та комплектуючі, перевозиться понад 90% пасажирів до РФ.

Як повідомлялося, раніше РФ відмовилася повертати власникам літаки, які російські авіакомпанії використовували на умовах лізингу. Для цього влада РФ також ухвалила спеціальне законодавство, побоюючись, що російські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти без повітряних суден світових виробників. При цьому, 78 літаків російських перевізників таки заарештували за кордоном.