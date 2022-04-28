Нацбанк виставив на продаж активи Пирятинського м’ясокомбінату

Ліквідатор ПрАТ "Пирятинський м’ясокомбінат" виставив на аукціон майно комбінату, передані в іпотеку Національному банку України (НБУ) у якості застави за кредитами рефінансування, виданими для ліквідованого банку "Фінансова ініціатива".

Як повідомляє пресслужба НБУ, перший аукціон з продажу майна "Пирятинського м’ясокомбінату" відбудеться в системі ProZorro.Продажі 5 травня зі стартовою ціною 5,07 млн грн.

Загалом планується виставити на продаж будівлі та споруди м’ясокомбінату загальною площею 7401,8 кв. м, розташовані на земельній ділянці площею 10,20 га за адресою: м. Пирятин, вул. Приудайський Узвіз, 64. Майно ПрАТ "Пирятинський м’ясокомбінат" реалізується у межах провадження справи про банкрутство. Національний банк надав згоду ліквідатору на реалізацію майна.

Нагадаємо, ПрАТ "Пирятинський м’ясокомбінат" є майновим поручителем за зобов’язаннями банку "Фінансова ініціатива" перед Національним банком за двома кредитами рефінансування, залученими у 2008 та 2014 роках. Кінцевим бенефіціаром банку "Фінансова ініціатива" є Олег Бахматюк.

"Оскільки банк "Фінансова ініціатива" не виконував взяті на себе зобов’язання за кредитами, Національний банк звернувся до Господарського суду Полтавської області з позовом про звернення стягнення на предмет іпотеки. 27 жовтня 2017 року суд задовольнив позов", – зазначається у повідомленні.

Господарський суд Полтавської області 27 березня 2018 року порушив провадження у справі про банкрутство ПрАТ "Пирятинський м’ясокомбінат". У березні 2019 року суд визнав грошові вимоги Національного банку у розмірі 2,14 млрд грн, які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів окремо, як такі, що забезпечені заставою майна боржника.

Як повідомлялося, у вересні минулого року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив виплати вкладникам ПАТ "Комерційний банк "Фінансова ініціатива" у зв'язку із завершенням його ліквідації.

Рішення про віднесення ПАТ КБ "Фінансова ініціатива" до категорії неплатоспроможних Нацбанк прийняв ще 23 червня 2015 року. Проте Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зміг розпочати процедуру ліквідації банку лише у травні 2019 року через судові суперечки.

ПАТ "Комерційний банк "Фінансова ініціатива" засновано у 2005 році.

Його 100%-м бенефіціаром на березень 2015 року через Quickcom Limited та ТОВ "Інвест-Сервіс" був Олег Бахматюк, який також був найбільшим акціонером VAB Банку, рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію якого НБУ ухвалив 20 березня 2015 року.

Згідно з даними НБУ, на 1 квітня 2015 року за розміром активів банк "Фінансова ініціатива" посідав 16 місце (19,18 млрд. грн.) серед 133 українських банків.